СДПК поручила правительству создать госпредприятие по изготовлению документов госзначения

2 июня 2017, 12:16 Комментарии

Парламентская фракция СДПК 2 июня поручила правительству проработать вопрос создания в Кыргызстане государственного предприятия по изготовлению документов госзначения.

Ранее председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков сообщил, что сейчас невозможно открыть такое предприятие из-за дефицита бюджета. По его словам, государство владеет 77,36% акциями в ОАО "Учкун" и 65% в ОсОО "Континент принт", которые в основном печатают полиграфическую продукцию.

Однако во время обсуждения депутаты отметили необходимость открытия предприятия. Для этого они предложили внести поправки в бюджет или найти другие источники финансирования.

Аалы Карашев в свою очередь предложил рассмотреть вопрос преобразования ОАО "Учкун".