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СДПК поручила правительству создать госпредприятие по изготовлению документов госзначения

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429644-ru.html

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2 июня 2017, 12:16       Комментарии

Парламентская фракция СДПК 2 июня поручила правительству проработать вопрос создания в Кыргызстане государственного предприятия по изготовлению документов госзначения.
Ранее председатель Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков сообщил, что сейчас невозможно открыть такое предприятие из-за дефицита бюджета. По его словам, государство владеет 77,36% акциями в ОАО "Учкун" и 65% в ОсОО "Континент принт", которые в основном печатают полиграфическую продукцию.
Однако во время обсуждения депутаты отметили необходимость открытия предприятия. Для этого они предложили внести поправки в бюджет или найти другие источники финансирования.
Аалы Карашев в свою очередь предложил рассмотреть вопрос преобразования ОАО "Учкун".

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