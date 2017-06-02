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Ташчайнар собрал авто с мощным двигателем — за него предлагают $10 тыс

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429643-ru.html

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Бишкекчанин собрал электровелосипед и хочет на нем доехать до Астаны

2 июня 2017, 11:50       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Силач из Таласа Нурлан Алишеров, известный как Ташчайнар, собрал в "соавторстве" с другим местным жителем Маратом Абдувалиевым автомобиль, назвав его в свою честь.
© Фото / SputnikСилач из Таласа Нурлан Алишеров, известный как Ташчайнар, собрал в "соавторстве" с другим местным жителем Маратом Абдувалиевым автомобиль, назвав его в свою честь. Внедорожник имеет мощный полноприводный двигатель от Mercedes в 300 лошадиных сил. Колеса взяты от ГАЗ-66, корпус (кузов) - от УАЗ, радиатор - от Audi 100, рессоры - от Mercedes-Benz Sprinter, панель приборов - от "Москвича", а кнопки на панели - от "Жигулей". Сиденья позаимствованы у Toyota Ipsum, "морда" - у ГАЗ-69, крылья - у ГАЗ-51. Автомобиль имеет механическую пятиступенчатую коробку управления.
Как отметил Алишеров, за машину уже предлагают 10 тысяч долларов.
Ташчайнар известен тем, что несколько раз протащил зубами автомобиль (в одном случае - на перевале Тоо-Ашуу). Он также участвовал в конкурсе талантов за рубежом.

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