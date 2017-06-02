Ташчайнар собрал авто с мощным двигателем — за него предлагают $10 тыс

2 июня 2017, 11:50 Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. Силач из Таласа Нурлан Алишеров, известный как Ташчайнар, собрал в "соавторстве" с другим местным жителем Маратом Абдувалиевым автомобиль, назвав его в свою честь.

© Фото / SputnikСилач из Таласа Нурлан Алишеров, известный как Ташчайнар, собрал в "соавторстве" с другим местным жителем Маратом Абдувалиевым автомобиль, назвав его в свою честь. Внедорожник имеет мощный полноприводный двигатель от Mercedes в 300 лошадиных сил. Колеса взяты от ГАЗ-66, корпус (кузов) - от УАЗ, радиатор - от Audi 100, рессоры - от Mercedes-Benz Sprinter, панель приборов - от "Москвича", а кнопки на панели - от "Жигулей". Сиденья позаимствованы у Toyota Ipsum, "морда" - у ГАЗ-69, крылья - у ГАЗ-51. Автомобиль имеет механическую пятиступенчатую коробку управления.

Как отметил Алишеров, за машину уже предлагают 10 тысяч долларов.

Ташчайнар известен тем, что несколько раз протащил зубами автомобиль (в одном случае - на перевале Тоо-Ашуу). Он также участвовал в конкурсе талантов за рубежом.