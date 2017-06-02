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Состояние труб "Бишкектеплосети" закритическое — стоит вопрос безопасности

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429642-ru.html

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2 июня 2017, 12:08       Комментарии

БИШКЕК, 2 июн - Sputnik. О высокой степени износа оборудования ОАО "Бишкектеплосеть" рассказал гендиректор предприятия Эркин Абдыкалыков на презентации экономического обзора Всемирного банка, посвященного энергетическому сектору Кыргызстана.
По его словам, степень износа оборудования составляет 77 процентов.
"Это закритический уровень, что напрямую влияет на безопасность", - сказал Абдыкалыков.
Он напомнил, что два года назад в Бишкеке произошел прорыв теплосети, и добавил, что сегодня сотрудники ведомства просто "латают" старые трубы.

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