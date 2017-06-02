Мурзабекова: в ДТП чаще виноваты водители со стажем, а не новички

2 июня 2017, 12:19 Комментарии

БИШКЕК, 2 июня - Sputnik. Аварийные ситуации в Кыргызстане чаще всего создают водители с большим стажем, сообщила сегодня на пресс-конференции в мультимедийном пресс-центре Sputnik Кыргызстан вице-президент Ассоциации автошкол и автомобилистов Жылдыз Мурзабекова.

11 мая стало известно, что в ходе проверки, проведенной Министерством образования и науки, 102 из 205 автошкол получили предупреждения за различные нарушения в своей работе.

"Аварийные ситуации создают не новички, недавно окончившие автошколу, а водители со стажем 10-20 лет - это свежие данные патрульной милиции. Например, водители, которые занимаются пассажирскими перевозками по маршруту Бишкек - Алматы, чаще нарушают ПДД на территории Чуйской области, а когда въезжают в Казахстан, сразу становятся примерными", - сказала Мурзабекова.

Она отметила, что вина за участившиеся случаи ДТП лежит не только на автолюбителях и государстве, но и на самих пешеходах.

"Пешеходы часто неправильно переходят дорогу. Прежде чем выйти на "зебру", надо посмотреть на трассу и убедиться, что водители тебя видят и успеют притормозить. Это элементарное правило дорожного движения", - добавила вице-президент ассоциации.

Мурзабекова подчеркнула, что проблему ДТП нужно решать на законодательном уровне, проводя соответствующую работу среди населения и госорганов.