В Кара-Балте задержали мужчину, подозреваемого в краже

2 июня 2017, 12:06 Комментарии

Сотрудники милиции Жайылского района задержали местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

3 мая 2017 года в ОВД Жайылского района поступило заявление от 36-летней местной жительницы о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые украли велосипед и телевизор из дома заявительницы, расположенного в городе Кара-Балта. Сумма ущерба составила 10 тыс. сомов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний местный житель. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района. Ведется следствие.