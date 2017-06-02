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В Кара-Балте задержали мужчину, подозреваемого в краже

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-kara...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429639-ru.html

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Таможня задержала пятнадцатитонный груз "капустной мафии"

2 июня 2017, 12:06       Комментарии

Сотрудники милиции Жайылского района задержали местного жителя, подозреваемого в краже. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.
3 мая 2017 года в ОВД Жайылского района поступило заявление от 36-летней местной жительницы о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые  украли велосипед и телевизор из дома заявительницы, расположенного в городе Кара-Балта. Сумма ущерба составила 10 тыс. сомов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Кража". В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ОВД Жайылского района по подозрению в совершении данного преступления был задержан 40-летний местный житель. Задержанный водворен в изолятор временного содержания ОВД Жайылского района. Ведется следствие.

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