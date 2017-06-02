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В стратегии Нацбанка КР заложены меры по созданию центра реагирования на киберугрозы

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-stra...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429638-ru.html

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2 июня 2017, 12:10       Комментарии

В стратегии Нацбанка Кыргызстана заложены меры по созданию центра реагирования на киберугрозы. Об этом на Бишкекском международном финансовом форуме сообщил глава НБКР Толкунбек Абдыгулов.
Кроме того, в стратегии НБКР заложено продвижение лучших практик по управлению информационной безопасности в соответствии с международными стандартами. Абдыгулов отметил, что в целом НБКР приветствует внедрение и распространение инновационных банковских и платежных технологий и новых видов банковских услуг.
"В части развития инновационных технологий, оказывающих влияние на банковскую платежную систему, хотелось бы отметить, что последние инциденты показали отдельные точки уязвимости финансового сектора. Мы видим недостаточность потенциала внутренней среды. Зачастую прилагаемые усилия некоторыми финансово-кредитными учреждениями по внедрению контрмер основным угрозам являются недостаточными", — подчеркнул Абдыгулов.

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