Таможня задержала пятнадцатитонный груз "капустной мафии"

2 июня 2017, 11:55 Комментарии

Таможенники в очередной раз задержали ввозимый на территорию Кыргызстана контрабандный груз. Так, была задержана автомашина марки "Даймлер-Крайслер Актрос" с полуприцепом без документов, которая пыталась провезти партию капусты. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.

По данным ведомства, сотрудники таможни "Баткен" во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на автодороге "Лейлек-Баткен" проверили грузовую автомашину с госномерами Кыргызстана.

"При досмотре указанной автомашины в грузовом отсеке была обнаружена свежая капуста общим весом 15 тонн. При этом в таможенном отношении какие-либо грузосопроводительные документы на товар отсутствовали", - сообщили в пресс-службе ГТС КР.

По данному факту возбуждено уголовное дело, ущерб возмещен в сумме 108 тысяч сомов.