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Таможня задержала пятнадцатитонный груз "капустной мафии"

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360878_ta...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429637-ru.html

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Задержан еще один разыскиваемый по факту мародерства

2 июня 2017, 11:55       Комментарии

Таможенники в очередной раз задержали ввозимый на территорию Кыргызстана контрабандный груз. Так, была задержана автомашина марки "Даймлер-Крайслер Актрос" с полуприцепом без документов, которая пыталась провезти партию капусты. Об этом сообщает пресс-служба ГТС КР.
По данным ведомства, сотрудники таможни "Баткен" во время проведения оперативно-разыскных мероприятий на автодороге "Лейлек-Баткен" проверили грузовую автомашину с госномерами Кыргызстана.
"При досмотре указанной автомашины в грузовом отсеке была обнаружена свежая капуста общим весом 15 тонн. При этом в таможенном отношении какие-либо грузосопроводительные документы на товар отсутствовали", - сообщили в пресс-службе ГТС КР.
По данному факту возбуждено уголовное дело, ущерб возмещен в сумме 108 тысяч сомов.

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