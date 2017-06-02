О причинах июньских событий: политический аспект

2 июня 2017, 12:07 Комментарии

Прошло 7 лет после трагических событий, произошедших в июне 2010 года на юге страны. Никто даже не мог представить, что через 20 лет после не менее трагических событий 1990 года снова повторятся межэтнические конфликты с такими же тяжелыми последствиями. Как же такое могло случится?

Итак… В 2010 году, воспользовавшись политической нестабильностью в республике, сепаратисты и криминалитет устремились к власти. Некоторые политические партии в этих условиях, чтобы нарастить свой политический капитал, выразили готовность сотрудничать с ними. Интересы государства и народа были забыты ради сиюминутной выгоды. О своей выгоде заботились и сепаратисты. Они вели торг с некоторыми политиками и партиями.

В таких условиях наиболее тяжело пришлось рядовым гражданам КР. Рост влияния криминальных авторитетов, поборы и притеснения подливали масла в зарождающийся огонь межнационального конфликта.

В 2010 году отдельные члены Временного правительства, известные политики, такие как Бектур Асанов, а также члены партии "Ата Мекен" в погоне за электоратом и усилением собственного влияния во власти попытались разыграть узбекскую карту.

В такой ситуации правоохранительные органы республики, призванные обеспечить сохранение стабильности, оказались беспомощны. Все донесения спецслужб о происходящих негативных процессах в сепаратистском движении узбеков не нашли понимания, временным правительством не были приняты соответствующие решения. Большинство членов ВП были заняты "дележкой портфелей", различными вопросами подготовки к выборам, некоторые, как потом выяснилось, занимались удовлетворением меркантильных интересов. Не смогли понять ситуацию и реально ее оценить и те члены временного правительства, которые были ответственны за силовой блок и за южный регион - Азимбек Бекназаров и Исмаил Исаков.

Попытки разжечь конфликты на межэтнической почве предпринимались еще до июньских событий. Пробакиевскими силами - реваншистами были предприняты попытки разжигания конфликта между кыргызами и турками, кыргызами и дунганами в различных районах Чуйской области (села Маевка, Александровка, Новопокровка, г. Токмак). Параллельно вокруг Бишкека и Оша провоцировались самовольные захваты земель, происходившие под националистическими лозунгами "На кыргызской земле кыргызы без земли".

В зарождении и дальнейшем разрастании межэтнического конфликта в июне 2010 года негативную роль сыграли отдельные политики, которые рассматривали узбекскую общину как электоральную поддержку. В стремлении поиска политических союзников отдельные политики и руководители местных органов власти заигрывали с радикальными лидерами узбекской части населения юга. Это в свою очередь стимулировало амбиции лидеров сепаратистов, которые уже начали говорить о создании узбекской автономии, возможно, даже по примеру Косово. И поэтому все заигрывания со стороны политиков сепаратисты использовали как благоприятные условия для продвижения во власть и реализации своих политических интересов.

13-14 мая 2010 года сторонниками беглого президента было захвачено здание областной государственной администрации Джалал-Абадской области. Местными органами власти и некоторыми представителями партии "Ата Мекен" для противостояния были втянуты в конфликт полувоенизированные группировки лидера узбекских сепаратистов Кадыржана Батырова. В результате столкновений погибли 2 человека и 65 человек получили ранения.

После освобождения здания областной госадминистрации большая группа людей, в том числе Батыров со своими сторонниками в количестве около 500 человек, вооруженных огнестрельным оружием, палками, железными прутьями, умышленно подожгли дома, принадлежавшие Курманбеку Бакиеву и его близким родственникам.

Тогда в СМИ в поджоге дома Бакиевых обвинили и членов партии "Ата Мекен", ее лидеров, в том числе и Омурбека Текебаева. Стоит отметить, поджог дома Бакиевых стал событием, которое запустит в свою очередь цепочку других событий, приведших к межнациональному конфликту. Этот случай можно оценить с убийством в Сараево 28 июня 1914 года эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника австро-венгерского престола и его жены герцогини Софии Гогенберг в Сараево сербским гимназистом Гаврилой Принципом. После этого убийства разразилась Первая мировая война.

Текебаев, в свою очередь, в ряде интервью утверждает, что ни разу не встречался с Кадыржаном Батыровым и не разговаривал с ним. Можно поверить насчет встреч. А что он скажет по поводу того, что его брат Асылбек Текебаев все время находился рядом с Батыровым с первых дней революции в 2010 году. Об этом рассказывал в своем интервью сам Кадыржан Батыров (11 февраля 2011 года ИА "Фергана").

"Вы хотите спросить о событиях 13-14 мая (2010 года), когда произошел захват областных администраций Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях? Тогда неоднократно проходили переговоры между нами и лидером партии "Ата-Мекен" Омурбеком Текебаевым, его братом Асылбеком Текебаевым, который являлся куратором "Ата Мекена" по Джалал-Абадской области. Я также постоянно поддерживал связь с лидером партии "Ак-Шумкар" Темиром Сариевым, руководителем аппарата ВП Эмилем Каптагаевым и другими членами ВП, постоянно был на связи с губернатором Джалал-Абадской области Бектуром Асановым", - рассказывал в этом интервью Батыров.

То есть Батыров был постоянно на связи с Текебаевым, который в это время писал все декреты временного правительства.

В ряде интервью уже после бегства сам Кадыржан Батыров не раз говорил, что он покинул страну по просьбе некоторых членов временного правительства. Так, в интервью интернет-изданию "Фергана" в феврале 2011 года Батыров сообщил:

"Я вынужден был покинуть страну по настоятельной просьбе спецпредставителя временного правительства по югу Исмаила Исакова и тогдашнего коменданта Джалал-Абадской области Бактыбека Алымбекова".

В заявлении, которое Батыров распространил в декабре 2010 года, говорилось, что Роза Отунбаева пообещала ему, что в новом правительстве будут "три-четыре министра [узбеки] и даже премьер-министр будет узбек".

"А мне, - писал тогда Батыров, - президент КР (Отунбаева) предложила должность министра транспорта КР, на что я отказался и сказал, что не забочусь о своей карьере, а представляю узбеков, что их мало в структурах КР".

Интересна и история получения дипломатического паспорта Батыровым, с помощью которого лидер узбекских сепаратистов пересек несколько госграниц после бегства. Хотя она крайне запутана из-за путаных объяснений экс-руководителя аппарата временного правительства Эдиля Байсалова, которые он давал в телефонном интервью газете "Жаны Ордо". В редакцию попало официальное письмо временного правительства, адресованное Министерству иностранных дел, о выдаче дипломатического паспорта Кадыржану Батырову. Автором письма был Эдиль Байсалов.

"По дошедшей до нас информации, такой шаг Эдиля Байсалова был основан якобы на просьбе члена ВП Омурбека Текебаева. Конечно, Текебаев - опытный политик, поэтому, возможно, он устно попросил Байсалова помочь получить дипломатический паспорт Кадыржану Батырову. Это выглядит наподобие того, как Бекназаров после апрельских событий без своей подписи раздал деньги, изъятые из банка. Выражаясь по-русски: нет трупа - нет преступления.

В ходе интервью Байсалов увиливал и не дал конкретного ответа, хотя признал свою подпись, но попытался все списать на своего зама, мол, и подставил его. По сути детский лепет, а может попытка скрыть правду.

По воспоминаниям очевидцев, на митинге возле здания обладминистрации в Джалал–Абаде в мае 2010 года, помимо Батырова и его сторонников, присутствовали Азимбек Бекназаров и тогдашний и.о. губернатора Джалал-Абадской области Бектур Асанов. Именно тогда люди направились в родное село экс-президента - Тейит, дабы сжечь, как они выражались, логово Бакиевых. Но никто не остановил толпу, не указал, что эти действия незаконны и фактически являются внесудебной расправой. Узнав о том, что в этой акции участвуют представители партии "Ата Мекен", а также односельчане Бектура Асанова, некоторые правозащитники, которые мониторили ситуацию, срочно встретились с Текебаевым. Он в их присутствии звонил Бекназарову, Асанову, своему брату Асылбеку, находящемуся на юге, но никто не брал трубку. Потом он дозвонился до Кадыржана Батырова. С ним состоялся краткий разговор: "Кадыржан ака, каттуу кетпе", что переводится с кыргызского как "не переусердствуй", "не перегни палку".

О тесных отношениях Батырова и Текебаева писали позже многие СМИ.

"Я был свидетелем мародерства в Джалал-Абаде. Конечно, не участвовал в мародерстве, но отговаривал ребят. Там были младший брат Омурбека Текебаева Асылбек Текебаев и члены партии "Ата Мекен" Базар-Коргонского района. Они совместно со сторонниками Кадыржана Батырова поджигали дома в Джалал-Абаде. Грабили дома в области, в том числе имущество семьи Бакиева. Затем полностью сожгли дом с мыслями: "Если не сожжем, то оставим следы", - цитирует газета "Алиби" слова Торойкана Алимова, жителя Джалал-Абадской области.

После бегства Батырова происходит тоже много интересного, и снова возникла связь Текебаева и Батырова. Вот что писала газета "Искра плюс":

"В 2010 году близкий сосед Кадыржана Батырова Текебаев полностью создал условия для возникновения трагических событий в Оше и Джалал-Абаде, когда страна столкнулась с хаосом. Негласный единомышленник Текебаева Кадыржан Батыров сбежал из страны, от него остались миллионные богатства, имущество. На оставшееся после него богатство, разумеется, многие положили глаз. В особенности Текебаев глубоко исследовал это дело, был чрезвычайно заинтересован в завладении имуществом. Лидер "Ата Мекена" потом пытался как-то обвинить Атамбаева в связях с узбекскими сепаратистами. Но, как обычно, его опровергли".

В интервью газете "Жаны Ордо" бывший член временного правительства Исмаил Исаков справедливо задался вопросом, откуда Омурбек Текебаев взял, что лидер узбекских сепаратистов Кадыржан Батыров 5 июня 2010 года встречался с Алмазбеком Атамбаевым?

И прав Исаков, так как Батыров утверждает, что выехал из Кыргызстана 20 мая 2010 года. Далее Исаков вспоминает, что 8 июня того же года по его инициативе было проведено совещание временного правительства по ситуации на юге страны. Во время совещания Исаков рассказал о том, что народ недоволен тем, что некоторые партии поддерживают Кадыржана Батырова, который совершает противоправные действия. Из-за этого произошла перепалка между Исаковым и Текебаевым. Тогда в Джалал-Абаде сторонники Батырова находились в смычке с партией "Ата Мекен". Этого не мог не видеть Исмаил Исаков, который был фактически руководителем всего юга Кыргызстана от временного правительства.

Батыров в своем интервью в 2016 году явно скрыл свои связи с "Ата Мекеном", даже заявил, что с Текебаевым не поддерживал никаких контактов в 2010 году.

Но он сам себе противоречит. Вот цитаты из его интервью украинскому изданию "2000" в сентябре 2010 года:

"Пока я был у Бекназарова, он тут же пригласил областного прокурора и дал указание наложить арест на гостиницу, принадлежащую Курманбеку Темирбаеву (бывший управляющий делами президента КР; формально владелицей гостиницы была его жена), и написал письмо с разрешением временно использовать ее для нужд ополчения. Также Бекназаров пообещал обеспечить ополчение питанием, денежным довольствием, одеждой и транспортом. Потом мне звонил Омурбек Текебаев и тоже просил помочь.

- Вы и к его просьбе отнеслись с доверием?

- Да. Мы с ним вместе работали в парламенте. Я был депутатом, а он спикером. Текебаев не один меня просил. К нам приезжал его брат Асылбек. Он был у нас в университете, общался с Улугбеком Абдусаламом, потом перед народом выступал. Бекназаров и правительство собрались, подготовили обращение к народу, где заявили, что революция под угрозой, просили поддержать власть и дать отпор сторонникам Бакиева и Сыдыкова. Ко мне тоже обращались. Звонила Отунбаева, также на связь выходили Бекназаров, Текебаев и Каптагаев, руководитель аппарата правительства. Еще мне без конца звонил Темир Сариев, он лидер партии "Ак-Шумкар" ("Белый сокол"), а тогда был еще и вице-премьером.

Текебаев сообщил, что они собирают добровольцев - членов партии "Ата Мекен" и отправляют их к нам. Утром 14 мая они со своими флагами и прочей партийной символикой собрались возле автовокзала в Джалал-Абаде и по улице Ленина пошли в центр города. А наш университет находился как раз на полпути у них. Когда они прошли, мы за ними пристроились. Всего было где-то 2-3 тысячи демонстрантов. В результате около 8 тысяч человек пришли на площадь".

Следует отметить, после событий 6-7 апреля 2010 года Батыров создал штаб по координации деятельности узбеков, в который вошли Акбаров, Гиязов, Ахмедов, Абдусаламов, Аблазов, Эргашев, Исламходжаев, Файзуллаев и другие. Для охраны штаба и патрулирования узбекских районов Джалал-Абада Батыров создал бригаду дружинников в количестве более ста человек. При этом, по словам очевидцев, он лично проводил беседу с кандидатами в дружинники с акцентом на наличие военной подготовки и навыков владения огнестрельным оружием, проводил психологическую обработку на случай возможного применения оружия в отношении кыргызов и сотрудников правоохранительных органов, периодически организовывал учебные стрельбы.

15 мая 2010 года, после событий с захватом здания облгосадминистрации в Джалал-Абаде и поджога домовладений Бакиева в селе Тейит, на многотысячном митинге во дворе Университета дружбы народов (УДН) Батыров заявил: "…Узбеки долго ждали этого момента, пришло время активного участия в политической жизни страны"; "Если временное правительство не в силах установить порядок в стране и оправдать доверие народа, то мы сметем эту власть"; "Благодаря нам изгнаны пробакиевские силы, нынешний состав силовых структур не способен обеспечивать правопорядок, поэтому необходимо их расформировать и создать новые из наших рядов, о чем имеется согласие партии "Ата Мекен".

Это выступление в течение нескольких дней транслировалось по телеканалам Ош-ТВ, Мезон-ТВ и Смарт-ТВ. Также, выступая перед представителями узбекского населения в селе Кызыл-Кыштак Кара-Суйского района, Батыров говорит: "…Мы этого ждали 20 лет", что являлось опасным напоминанием о событиях 1990 года и становилось призывом к активным действиям.

Данное выступление в дальнейшем послужило одним из основных факторов межнациональных столкновений в Джалал-Абадской области в мае 2010 года, в результате которых пострадали десятки людей.

14 мая 2010 года следственным отделом ОВД Сузакского района возбуждается уголовное дело №43-10-176 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 174 ч.2 п.п. 1,2,3 и ст. 234 ч.2 п.п. 1,2,4 УК КР, по факту поджога домов Бакиевых в селе Тейит Сузакского района.

21 мая 2010 года по данному уголовному делу Батырову заочно предъявляется обвинение по факту разбойного нападения, поджога чужого имущества и незаконного приобретения, хранения и ношения огнестрельного оружия, то есть по признакам преступлений, предусмотренных ст. 168 ч.2 п.п.1, 2, ч.3 п.2; ст. 174 ч.2 п.п. 1,2,3 и ст. 241 ч.2 п.3 УК КР. В этот же день Сузакским райсудом в отношении Батырова избирается мера пресечения в виде заключения под стражу, а 25 мая 2010 года он объявляется в розыск (розыскное дело №5807 ОУР Сузакского РОВД).

19 мая 2010 года Джалал-Абадской областной прокуратурой было возбуждено уголовное дело №172-10-62 по признакам преступлений, предусмотренных ст. 97 ч.2 п.п. 1.5,15, 16; ст.104 ч.4 п.1; ст.233 ч.ч. 1.2; ст.241 ч.3 УК КР, то есть по фактам убийства и массовых беспорядков, которые произошли возле здания УДН имени Батырова в Джалал-Абаде в тот день.

В результате данных столкновений между кыргызской и узбекской частью населения под непосредственным руководством Батырова пострадали 74 человека. Из них 46 получили огнестрельные ранения, телесные повреждения различной степени – 22, получили газовое отравление - 6 и убиты - 3.

И странным выглядит факт беспрепятственного выезда Батырова из страны по совету и просьбе Розы Отунбаевой, которые были озвучены Исаковым и Алымбековым. Против лидера узбекских сепаратистов были возбуждены уголовные дела, его место было в камере ИВС, но его просят покинуть страну. Этот факт порождает не очень удобные вопросы к Отунбаевой, Исакову. Почему они так настоятельно просили выехать Батырова, что их беспокоило?

Между тем во время трагических событий в Оше и Джалал-Абаде 11-14 июня 2010 года Батыров оставался одним из главных организаторов массовых беспорядков. По его указанию проводились митинги и собрания узбекской общины с призывами о консолидации сил и средств в отстаивании своих требований, которые регулярно проходили в период с 19 апреля по 10 июня 2010 года. Одновременно под непосредственным участием Батырова происходила мобилизация крупных денежных фондов, собранных состоятельными узбекскими бизнесменами, проживающими за рубежом, в том числе для создания на базе ряда спортивных и общественных организаций, военизированных структур, так называемых "узбекских сил самообороны".

Деструктивной деятельностью занимались и другие представители узбекской общины, находившиеся на различных должностях. Так, мэр города Кара-Суу Рахимов Ахмат ("Ахмат-Палван") 14 июня 2010 года распространил среди узбекской части населения оружие, привезенное из РУз. Известно его высказывание о том, что он "с оружием в руках готов защищать интересы узбеков". Один из лидеров узбекских сепаратистов Салахутдинов совместно с бывшим депутатом ЖК КР Абдурасуловым в период с 6 по 9 июня лично принимал вагоны с грузом (якобы удобрений) из Узбекистана. Поступивший груз складировался в селе Кашкар-Кыштак и охранялся вооруженными лицами.

Свою лепту в продвижение сепаратистских взглядов на протяжении долгих лет при попустительстве прежних властей внесли также лидеры узбекской диаспоры Давран Сабиров, Карамат Абдуллаева и другие.

На фоне бурной активности лидеров узбекских сепаратистов преступную пассивность проявили люди, которые должны были по должности принять все меры для предотвращения конфликта. Назначенный губернатором Джалал-Абадской области Бектур Асанов больше был занят вопросами сохранения власти из-за того, что его рейтинг был низким в регионе. Ему приходилось лавировать между лидерами узбекских сепаратистов и явными пробакиевскими силами. В результате область все больше погружался в пучину межэтнических столкновений.

В результате такого бездействия, 12 июня 2010 года на территории Джалал-Абадской области начались локальные противостояния между кыргызами и узбеками с многочисленными жертвами.

Другой значительной фигурой, который, как и Асанов, не смог достойно выполнить возложенные на него задачи по стабилизации обстановки, является Исмаил Исаков. В связи с захватом 13 мая 2010 года здания Ошской облгосадминистрации сторонниками прежней власти декретом временного правительства КР он назначается полномочным представителем ВП по югу страны для координации работы по обеспечению стабильности и безопасности.

В этот же день Исаков совместно с министром чрезвычайных ситуаций Чотоновым, бывшим губернатором Баткенской области Айжигитовым и другими руководителями Ошской области и Оша проводит оперативное совещание и ставит задачу об освобождении здания областной администрации.

Затем на территории южной резиденции президента КР состоялись переговоры Исакова и Чотонова с противниками временного правительства КР. В ходе переговоров Исаков не смог повлиять на обстановку и на захватчиков здания обладминистрации, а также принять правильные, действенные решения в связи с отсутствием авторитета и соответствующих навыков по ведению переговоров.

14 мая 2010 года после провальных переговоров силами сторонников временного правительства захватчики были вытеснены из административного здания.

После событий эксперты отмечали, что Исаков не смог поставить конкретные задачи перед руководителями областных структур по урегулированию ситуации и нормализации обстановки, отработать правильную, выверенную тактику действий, не смог провести эффективную координацию их деятельности по обеспечению общественной безопасности. Вследствие этого обстановка в Ошской области и в самом Оше накалилась до крайнего предела.

Не менее сложной продолжала оставаться обстановка в соседней Джалал-Абадской области, где в период с 14 мая 2010 года находился Исаков. Его действия не смогли положительно воздействовать на ситуацию и снять

всевозрастающее напряжение. Сепаратистские настроения обострились до предела, сторонники Батырова продолжали выдвигать крайне радикальные требования. Несмотря на то что 15 мая 2010 года была реальная возможность по задержанию лидера узбекских сепаратистов Батырова, Исаков не дал такой команды. При этом сам не смог должным образом повлиять на последнего и пресечь противоправные действия его сторонников. Это привело к кровавым событиям 19 мая 2010 года возле здания Университета дружбы народов с многочисленными жертвами.

В июне 2010 года Исаков находился в Бишкеке, он не предпринял решительных мер по пресечению массовых беспорядков и по стабилизации обстановки на юге страны. Хотя до этого правоохранительные органы КР неоднократно информировали его о возможных межнациональных столкновениях с выдвижением конкретных предложений.

Исаков прибыл в Ош лишь во второй половине 11 июня 2010 года в сопровождении четырех БТР. Собрав всех руководителей силовых структур и глав городской и областной администраций в зале совещаний мэрии южной столицы, как и прежде, Исаков не смог четко скоординировать действия силовых структур по эффективному пресечению и локализации разрастающегося конфликта, не были обозначены уязвимые участки и поставлены конкретные задачи. Об ошибках Исакова потом будет рассказано в отчетах различных комиссий по расследованию июньских событий. В этих документах указывалось, что не был предпринят комплекс превентивных мер, вследствие чего были допущены массовые кровопролитные столкновения на межнациональной почве и ситуация вышла из-под контроля, став неуправляемой.

В итоге таких событий страна пережила трагические события июня 2010 года. Попытка разобраться в причинах чаще наталкивается на коварство и подлость некоторых лиц, на амбиции политиков, которые для достижения своих целей готовы были идти на сделку с самими одиозными личностями. В какой-то момент их интересы совпали, но все потом обернулось кровавой враждой между кыргызами и узбеками.