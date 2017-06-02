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Таможня задержала пятнадцатитонный груз "капустной мафии"Таможня задержала пятнадцатитонный груз "капустной мафии"

С площади "Ала-Тоо" вывезено 50 кубометров мусора после празднования Дня защиты детей

 

Фотографии: kabar.kg

   

Источник:
http://kabar.kg/news/v-bishkek...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429635-ru.html

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Вице-премьер: Защита и обеспечение прав детей являются приоритетами государственной политики Кыргызстана

2 июня 2017, 12:07       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Несмотря на праздник, сотрудники городской службы вышли на уборку с 21:00 и завершили санитарную очистку в два часа ночи. На уборку вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 7 единиц спецтехники и еще две поливомоечные машины.
В настоящее время в штатном режиме по ­городу Бишкек на убор­ку работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориа­льных управлений (МТУ­).
В мэрии напоминают, что заяв­ки с фотографиями по уборк­е территорий от твердо бытовых отходов горожане могут отправлять на следующие номера телефонов через приложение WhatsApp:­
Карынбаев Аскат Асан­алиевич (Ленинский ра­йон) — ‪0557 997 927­;
Акматбаев Таалайбек ­Таберикович (Октябрьс­кий район) — ‪0554 95­5 509;
Шарапов Руслан Эсенб­екович (Первомайский ­район) — ‪0558 336 64­0;
Матмусаев Марат Мама­нович (Свердловский р­айон) — ‪0555 447 154­.

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