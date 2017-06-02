С площади "Ала-Тоо" вывезено 50 кубометров мусора после празднования Дня защиты детей

2 июня 2017, 12:07 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Несмотря на праздник, сотрудники городской службы вышли на уборку с 21:00 и завершили санитарную очистку в два часа ночи. На уборку вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 7 единиц спецтехники и еще две поливомоечные машины.

В настоящее время в штатном режиме по ­городу Бишкек на убор­ку работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориа­льных управлений (МТУ­).

В мэрии напоминают, что заяв­ки с фотографиями по уборк­е территорий от твердо бытовых отходов горожане могут отправлять на следующие номера телефонов через приложение WhatsApp:­

Карынбаев Аскат Асан­алиевич (Ленинский ра­йон) — ‪0557 997 927­;

Акматбаев Таалайбек ­Таберикович (Октябрьс­кий район) — ‪0554 95­5 509;

Шарапов Руслан Эсенб­екович (Первомайский ­район) — ‪0558 336 64­0;

Матмусаев Марат Мама­нович (Свердловский р­айон) — ‪0555 447 154­.