С площади "Ала-Тоо" вывезено 50 кубометров мусора после празднования Дня защиты детей

2 июня 2017, 12:07 Комментарии
Бишкек, 2 июня /Кабар/. После празднования Дня защиты детей на центральной площади Бишкека и прилегающей к ней территории сотрудники муниципального предприятия "Тазалык" вывезли около 50 кубометров мусора. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
Несмотря на праздник, сотрудники городской службы вышли на уборку с 21:00 и завершили санитарную очистку в два часа ночи. На уборку вышли 60 сотрудников МП "Тазалык". Всего в уборке было задействовано 7 единиц спецтехники и еще две поливомоечные машины.
В настоящее время в штатном режиме по городу Бишкек на уборку работают дворники "Тазалыка" и столичных местных территориальных управлений (МТУ).
В мэрии напоминают, что заявки с фотографиями по уборке территорий от твердо бытовых отходов горожане могут отправлять на следующие номера телефонов через приложение WhatsApp:
Карынбаев Аскат Асаналиевич (Ленинский район) — 0557 997 927;
Акматбаев Таалайбек Таберикович (Октябрьский район) — 0554 955 509;
Шарапов Руслан Эсенбекович (Первомайский район) — 0558 336 640;
Матмусаев Марат Маманович (Свердловский район) — 0555 447 154.