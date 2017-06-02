В ЖК недовольны ответами членов правительства: У вас такие ответы, как будто вы только проснулись

2 июня 2017, 11:40 Комментарии

В Жогорку Кенеше недовольны ответами членов правительства на задаваемые депутатами вопросы.

На заседании фракции "Кыргызстан" 2 июня депутаты задали ряд вопросов, в том числе о кыргызстанцах, взявших гражданство другого государства, и о работе брачных агентств.

По первому вопросу представители Государственной регистрационной службы и Госслужбы миграции сообщили, что таких данных у них нет. По вопросу работы брачных агентств также ни представители министерств, ни госслужб не ответили.

Только после того, как представитель правительства Алмаз Абытов заметил, что вопрос относится к Госслужбе миграции, статс-секретарь службы Нурлан Шерипов сообщил, что они выдают им лицензии как частному агентству занятости.

Лидер фракции Алмазбек Баатырбеков сделал замечание по уровню подготовки докладчиков. "Мы этот вопрос не можем рассмотреть уже на протяжении 3 недель. Он все время откладывался. У вас же было достаточно времени на подготовку. Если за это время вы так подготовились... У вас ответы, как будто вы только что проснулись. Я прошу донести эту информацию до премьер-министра", - сказал он.