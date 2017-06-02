Зарубежные страны ставят определенные требования в случае экстрадиции осужденного кыргызстанца, - министр Э.Абдылдаев

2 июня 2017, 11:51 Комментарии

Зарубежные страны ставят определенные требования в случае экстрадиции осужденного кыргызстанца. Об этом стало известно 2 июня на заседании фракции "Кыргызстан".

По словам министра иностранных дел Эрлана Абдылдаева, МИД проводит соответствующую проводим по экстрадиции осужденных граждан Кыргызстана. "Самая тяжелая работа с Китаем. Если память мне не изменяет, то в конце апреля 2 осужденные гражданки КР были переведены в Кыргызстан для отбывания наказания", - сказал он.

В основном вопрос экстрадиции, по словам Э.Абдылдаева, находится в компетенции Генпрокуратуры, но МИД оказывает содействие. "Хочется отметить, что страны ставят определенные требования. Например, если граждане передаются на родину, то они не могут подпадать под досрочное освобождение, сроки наказания не должны быть снижены. Кроме того, по определенным видам преступлений граждане экстрадиции не подлежат", - сказал он.