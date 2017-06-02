2 июня 2017, 11:27 Комментарии

В правительстве не знают, кто контролирует работу брачных агентств.

На заседании фракции "Кыргызстан" 2 июня депутат Данияр Толонов заметил, что в республике есть брачные агентства, которые предлагают девушкам брак с иностранными гражданами.

"Не редки случаи, когда появляются новости, что таким образом люди попадают в рабство. Кто контролирует их работу?" - спросил он.

Вопрос был адресован Госслужбе миграции, Госрегистру, МВД и МИД. Однако, ни один из представителей указанных министерств и служб не ответил.

Представитель правительства Алмаз Абытов сообщил, что вопрос работы брачных агентств относится к Госслужбе миграции.

"Это частное агентство занятости и мы даем им лицензию", - сказал после статс-секретарь Госслужбы миграции Нурлан Шерипов.