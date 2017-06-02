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В правительстве не знают, кто контролирует работу брачных агентств

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429632-ru.html

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2 июня 2017, 11:27       Комментарии

В правительстве не знают, кто контролирует работу брачных агентств.
На заседании фракции "Кыргызстан" 2 июня депутат Данияр Толонов заметил, что в республике есть брачные агентства, которые предлагают девушкам брак с иностранными гражданами.
"Не редки случаи, когда появляются новости, что таким образом люди попадают в рабство. Кто контролирует их работу?" - спросил он.
Вопрос был адресован Госслужбе миграции, Госрегистру, МВД и МИД. Однако, ни один из представителей указанных министерств и служб не ответил.
Представитель правительства Алмаз Абытов сообщил, что вопрос работы брачных агентств относится к Госслужбе миграции.
"Это частное агентство занятости и мы даем им лицензию", - сказал после статс-секретарь Госслужбы миграции Нурлан Шерипов.

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