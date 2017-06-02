В связи с проведением ЧМ по футболу и Кубка конфедераций FIFA в России граждане Кыргызстана должны встать на учет в течение суток

2 июня 2017, 11:39 Комментарии

11 мая 2017 года вступил в силу указ президента Российской Федерации Владимира Путина от 9 мая 2017 года "Об особенностях применения усиленных мер безопасности в период проведения в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года".

Данный указ устанавливает особый порядок регистрации по месту пребывания для граждан России и иностранных граждан, в том числе граждан Кыргызстана, на территории следующих городов в определенные периоды:

- с 1 июня по 12 июля 2017 года в городах Казань, Москва, Санкт-Петербург, Сочи

- с 25 мая по 25 июля 2018 года в городах Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону, Самара, Санкт-Петербург, Саранск, Сочи.

Иностранные граждане и лица без гражданства, прибывшие для временного пребывания (временного или постоянного проживания) могут встать на учет по месту пребывания или зарегистрироваться по месту жительства в течение одних суток со дня их прибытия в место пребывания или место жительства при представлении документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Гражданам Кыргызстана необходимо в обязательном порядке учитывать данные изменения, поскольку несвоевременная постановка на миграционный учет будет являться административным нарушением и может повлечь за собой последующий запрет на въезд.