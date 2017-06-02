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Нынешние тарифы на электричество выгодны богатым кыргызстанцам — ВБ

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429627-ru.html

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Всемирный банк советует Кыргызстану поднять тарифы на электроэнергию

2 июня 2017, 11:26       Комментарии

БИШКЕК, 2 июня - Sputnik. Существующие тарифы выгодны прежде всего состоятельным потребителям, сообщается в экономическом обзоре Всемирного банка, посвященном энергетическому сектору Кыргызстана.
Действующая тарифная структура крайне регрессивна и противоречит социальным задачам. Ключевой механизм, в рамках которого государство стремится оказать помощь малообеспеченным гражданам, - это социально ориентированный тариф (при потреблении до 700 киловатт-часов один киловатт-час стоит 77 тыйынов, а ставка сверх лимита составляет 2 сома).
"Тем не менее данная ставка применяется к более чем 80 процентам от бытового потребления и выгодна большей части потребителей, которые не нуждаются в субсидированных тарифах, а также несоразмерно выгодна для крупных потребителей", - говорится в отчете.
По информации ВБ, существующая тарифная структура провоцирует случаи мошенничества среди малых коммерческих потребителей, которые регистрируются как бытовые потребители, чтобы не попасть в группы с более высокими энерготарифами.

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