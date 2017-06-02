Министр труда и соцразвития поздравила детей с ограниченными возможностями здоровья с Днем защиты детей

2 июня 2017, 11:36 Комментарии

Накануне, 1 июня, министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова поздравила детей Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения, Сокулукского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в доме семейного типа в городе Шопоков Сокулукского района с Международным днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В своем выступлении министр отметила, что этот праздник еще раз напоминает взрослым о той серьезной ответственности, которую несут они за подрастающее поколение.

"Здесь воспитываются особенные дети. И наша задача – сделать все возможное, чтобы дети проживали в хороших условиях и получали качественные реабилитационные услуги. Слова признательности в этот праздничный день хочу выразить людям, которые посвятили себя и свой труд защите, воспитанию, обучению и заботе о детях", — сказала Т.Исакунова.

В каждом учреждении были организованы концерты с участием самих детей, а также праздничные столы. Все дети получили подарки в виде игрушек и сладостей.

1 of 2