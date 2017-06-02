Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В КР наблюдается рост осужденных за терроризм и экстремизмВ КР наблюдается рост осужденных за терроризм и экстремизмДепутат считает, что ОАО "Учкун" может печатать бланки протоколов о нарушении ПДД по 80 тыйынов, а не по 5 сомов, как "частники"Депутат считает, что ОАО "Учкун" может печатать бланки протоколов о нарушении ПДД по 80 тыйынов, а не по 5 сомов, как "частники"

Министр труда и соцразвития поздравила детей с ограниченными возможностями здоровья с Днем защиты детей

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/minist...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429626-ru.html

Похожие новости

С площади "Ала-Тоо" вывезено 50 кубометров мусора после празднования Дня защиты детей

Зарубежные страны ставят определенные требования в случае экстрадиции осужденного кыргызстанца, - министр Э.Абдылдаев

В Бишкеке отпраздновали День защиты детей (фоторепортаж)

Премьер-министр: Мы улучшим условия для экспорта выпускаемой продукции

"Ритм Евразии": Защитный "зонтик" безопасности Евразии

2 июня 2017, 11:36       Комментарии

Накануне, 1 июня, министр труда и социального развития Таалайгуль Исакунова поздравила детей Беловодского детского психоневрологического социального стационарного учреждения, Сокулукского реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также детей, проживающих в доме семейного типа в городе Шопоков Сокулукского района с Международным днем защиты детей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
В своем выступлении министр отметила, что этот праздник еще раз напоминает взрослым о той серьезной ответственности, которую несут они за подрастающее поколение.
"Здесь воспитываются особенные дети. И наша задача – сделать все возможное, чтобы дети проживали в хороших условиях и получали качественные реабилитационные услуги.  Слова признательности в этот праздничный день хочу выразить людям, которые посвятили себя и свой труд защите, воспитанию, обучению и заботе о детях", — сказала Т.Исакунова.
В каждом учреждении были организованы концерты с участием самих детей, а также праздничные столы. Все дети получили подарки в виде игрушек и сладостей.
1 of 2

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум