Развитие исламских принципов финансирования в КР повысит качество банковских и финансовых продуктов, — НБ КР

2 июня 2017, 11:43 Комментарии

Развитие исламских принципов финансирования в Кыргызстане даст возможность населению использовать альтернативные виды финансирования, что усилит конкурентную среду в банковском и финансовом секторе страны и, как следствие, повысит качество банковских и финансовых продуктов. Об этом на Бишкекском международном финансовом форуме (BIFF) сказал председатель Национального банка Кыргызстана Толкунбек Абдыгулов.

На сегодняшний день Нацбанком создана законодательная база для осуществления деятельности по исламским принципам финансирования, добавил он.

"В частности, со вступлением в силу закона "О Национальном банке Кыргызстана, банках и банковской деятельности" Гражданский кодекс КР дополняется нормами о сделках по исламским принципам. Кроме того, НБКР совместно с Исламским банком развития прорабатывает вопрос создания в Кыргызстане банка, который будет работать полностью по исламским принципам финансирования", — проинформировал Абдыгулов.