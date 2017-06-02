Такого у нас еще не было! В Кыргызстане снимут первый исторический мюзикл

2 июня 2017, 11:20 Комментарии

В Кыргызстане впервые снимут исторический фильм в жанре мюзикла. Об этом "ВБ" рассказал режиссер фильма Айбек Дайырбеков.

Сюжет мюзикла режиссер не захотел раскрывать, отметив лишь то, что он основан на народных легендах. Рабочее название проекта - "Песнь древа".

"История основана на легендах XVIII века. За основу взяли две легенды и одна из них связана с моей прапрабабушкой. Но это нераспространенная легенда, про нее нигде не написано, всё увидите в фильме и практически для всех она будет свежа. Но если вкратце, то это история становления главного героя, как он взрослеет и становится мужчиной и все это взаимосвязано с судьбой села, с судьбой целого рода и в то же время связано с родиной, землей", - сказал режиссер.

По его словам, это будет первый опыт создания исторического мюзикла не только в Кыргызстане, но и во всей Центральной Азии. Но режиссер уверен, что опыт будет удачным и аудитория примет этот фильм.

"Это будет первый подобный мюзикл не только в Кыргызстане, но и в Центральной Азии. Мюзиклы, точно так же, как и комедии, бывают разных видов, у нас же будет мюзикл фольклорный. То есть у нас не развлекательный мюзикл, как скажем, "Чикаго". У нас все совсем другого характера, где в основном акцент будет на песнях. Мы сейчас пытаемся сделать полностью новые песни, но они все основаны на фольклорных песнях. Мы пытались дать старым народным песням новую жизнь, но в процессе создания сценария мы столкнулись с тем, что таких песен, которые нам нужны, нет. И сейчас мы работаем над новыми текстами, которые пишет известная поэтесса Бактыгуль Чотурова. Из старых песен у нас будут только три, но если получится написать песни лучше, то и их заменим на новые. Я думаю, что эта тематика тоже будет интересна.Такой фильм народу нужен, ведь не только комедии должны люди смотреть", - считает Дайырбеков.

Дайырбеков отметил, акцент будет ставиться не только на вокальных данных, но и актерских навыках участников, поэтому требования на кастинге достаточно жесткие. Звукорежиссером фильма будет Бакыт Ниязалиев, костюмы создаст студия, которая делает проект "Кийиз дуйно".

Фильм будет сниматься в Иссык-Кульской и Нарынской областях полностью на натуре - это будут джайлоо, горы, каньоны и другое. Сейчас фильм на стадии подготовки и проходит кастинг, съемки будут проходить в августе и сентябре, а премьера киноленты планируется в 2018 году. Размер бюджета режиссер не раскрыл, отметив лишь, что он достаточно крупный для кыргызстанского кинематографа и финансироваться фильм будет за счет частных инвестиций. Над созданием кинокартины работают студия "Централ Азия Фильм" и продюсерский центр "Арча медиа", но, возможно, будут привлечены еще другие участники.