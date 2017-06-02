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Паспорта для Кыргызстана изготавливаются в Англии, деньги - в Кении

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360868_pa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429623-ru.html

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Такого у нас еще не было! В Кыргызстане снимут первый исторический мюзикл

2 июня 2017, 11:22       Комментарии

Паспорта для Кыргызстана изготавливает компания "Де Ля Ру", расположенная в Англии. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной регистрационной службы Кумушбек Шамканов на заседании парламентской фракции СДПК.
Также он добавил, что сомовые купюры выпускаются французской компанией, производство которой находится в Кении.
Отметим, сегодня фракция СДПК рассматривает два вопроса - изготовление и размещение документов государственного значения, а также проект закона о документах государственного значения.
По словам министра юстиции Урана Ахметова, в настоящее время в Кыргызстане насчитывается более 300 документов государственного значения.

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