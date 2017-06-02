Паспорта для Кыргызстана изготавливаются в Англии, деньги - в Кении

2 июня 2017, 11:22 Комментарии

Паспорта для Кыргызстана изготавливает компания "Де Ля Ру", расположенная в Англии. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил исполняющий обязанности главы Государственной регистрационной службы Кумушбек Шамканов на заседании парламентской фракции СДПК.

Также он добавил, что сомовые купюры выпускаются французской компанией, производство которой находится в Кении.

Отметим, сегодня фракция СДПК рассматривает два вопроса - изготовление и размещение документов государственного значения, а также проект закона о документах государственного значения.

По словам министра юстиции Урана Ахметова, в настоящее время в Кыргызстане насчитывается более 300 документов государственного значения.