У Кыргызстана пока нет возможности создать гостипографию

2 июня 2017, 11:24 Комментарии

В настоящее время не представляется возможным создать гостипографию, выпускающую документы государственного значения. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил глава Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков на заседании парламентской фракции СДПК.

Чиновник отметил, что есть предложения о создании типографии со 100-процентным участием государства, однако для этого необходимо много средств. При дефиците бюджета пока невозможно это сделать.

Он добавил, что в настоящее время в ОАО "Учкун" государство владеет 77% акций, а также 65% - в ОсОО "Континент принт".

Отметим, Министерство юстиции является инициатором поправки в Закон "О документах государственного значения", в раках которого рассматривается вопрос о создании гостипографии.