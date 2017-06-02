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У Кыргызстана пока нет возможности создать гостипографию

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360862_y_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429622-ru.html

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2 июня 2017, 11:24       Комментарии

В настоящее время не представляется возможным создать гостипографию, выпускающую документы государственного значения. Об этом сегодня, 2 июня, сообщил глава Фонда по управлению госимуществом Болсунбек Казаков на заседании парламентской фракции СДПК.
Чиновник отметил, что есть предложения о создании типографии со 100-процентным участием государства, однако для этого необходимо много средств. При дефиците бюджета пока невозможно это сделать.
Он добавил, что в настоящее время в ОАО "Учкун" государство владеет 77% акций, а также 65% - в ОсОО "Континент принт".
Отметим, Министерство юстиции является инициатором поправки в Закон "О документах государственного значения", в раках которого рассматривается вопрос о создании гостипографии.

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