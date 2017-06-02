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СМИ сообщили о нападении боевиков ИГ на отель в Маниле

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360871_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429620-ru.html

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2 июня 2017, 11:26       Комментарии

На курортно-гостиничный комплекс в филиппинской столице Маниле напали боевики, передает Reuters. В ночь на пятницу, 2 июня, (по местному времени) раздались выстрелы и взрывы, внутрь комплекса Resorts World Manila, расположенного недалеко от аэропорта, проникли вооруженные люди.
По словам представителей Resorts World Manila, комплекс заблокирован, полиция контролирует ситуацию. Из здания идут клубы дыма. Как сообщил источник, сотрудники комплекса были эвакуированы.
По данным газеты Malina Times, ссылающейся на Красный Крест, получили ранения по меньшей мере 25 человек, все они госпитализированы. При этом многие пострадавшие оказались заблокированы внутри. Некоторые получили серьезные травмы, выпрыгивая с третьего этажа отеля.
По предварительным данным, несколько мужчин в масках вошли в гостиницу и начали стрельбу на третьем этаже. После этого начался пожар.
Как сообщает портал SITE, занимающийся отслеживанием террористической активности, ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ).
В эти дни на юге Филиппин идет антитеррористическая операция против боевиков ИГ. Бои между мятежниками и правительственными войсками на острове Минданао начались 22 мая. Террористы начали наступление на город Марави 23 мая. Президент Родриго Дутерте ввел в регионе военное положение.

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