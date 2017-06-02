В Чуйской области женщина перерезала горло своему годовалому сыну

2 июня 2017, 11:29 Комментарии

В Ысык-Атинском районе Чуйской области произошло жестокое убийство ребенка. Женщина, вероятно в порыве гнева, перерезала горло своему годовалому сыну. Данную информацию "ВБ" подтвердили в пресс-службе УВД Чуйской области.

Как отметили правоохранители, на данный момент в интересах следствия они не могут разглашать подробную информацию. Однако из неофициальных источников известно, что трагедия произошла в конце мая. Дело в том, что после развода супружеская пара долгое время не общалась, но на прошлой неделе они поругались.

Вероятно, после этой ссоры женщина, придя домой, убила своего ребенка. Предположительно, у нее психологическая травма, полученная после развода, возможно, это и с подвигло ее к убийству.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие.