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В Чуйской области женщина перерезала горло своему годовалому сыну

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360872_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429619-ru.html

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2 июня 2017, 11:29       Комментарии

В Ысык-Атинском районе Чуйской области произошло жестокое убийство ребенка. Женщина, вероятно в порыве гнева, перерезала горло своему годовалому сыну. Данную информацию "ВБ" подтвердили в пресс-службе УВД Чуйской области.
Как отметили правоохранители, на данный момент в интересах следствия они не могут разглашать подробную информацию. Однако из неофициальных источников известно, что трагедия произошла в конце мая. Дело в том, что после развода супружеская пара долгое время не общалась, но на прошлой неделе они поругались.
Вероятно, после этой ссоры женщина, придя домой, убила своего ребенка. Предположительно, у нее психологическая травма, полученная после развода, возможно, это и с подвигло ее к убийству.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие.

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