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На таможне "Баткен" предотвратили контрабанду 15 тыс кг капусты

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/na-tamozh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429618-ru.html

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2 июня 2017, 11:11       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" предотвращен незаконный ввоз 15 тыс килограммов свежей капусты.
Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов НТП и контрабанды, на автодороге "Лейлек-Баткен" в войсковой части 2022 Торт-Куль Баткенского района Баткенской была остановлена и проверена грузовая автомашина марки "Даймлер-Крайслер Актрос" с полуприцепом. Машина имела государственные номерные знаки КР.
При досмотре указанной автомашины, в грузовом отсеке было обнаружено 15 тыс кг свежей капусты без каких-либо грузосопроводительных документов в таможенном отношении.
По данному факту возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб 108 тыс сом.

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