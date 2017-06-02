На таможне "Баткен" предотвратили контрабанду 15 тыс кг капусты

2 июня 2017, 11:11 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" предотвращен незаконный ввоз 15 тыс килограммов свежей капусты.

Как сообщили в пресс-службе Государственной таможенной службы, сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой таможни "Баткен" во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на пресечение и выявление фактов НТП и контрабанды, на автодороге "Лейлек-Баткен" в войсковой части 2022 Торт-Куль Баткенского района Баткенской была остановлена и проверена грузовая автомашина марки "Даймлер-Крайслер Актрос" с полуприцепом. Машина имела государственные номерные знаки КР.

При досмотре указанной автомашины, в грузовом отсеке было обнаружено 15 тыс кг свежей капусты без каких-либо грузосопроводительных документов в таможенном отношении.

По данному факту возбуждено уголовное дело, возмещен ущерб 108 тыс сом.