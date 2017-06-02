В КР наблюдается рост осужденных за терроризм и экстремизм

2 июня 2017, 11:38 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Роман Гайнанов – Кабар/. В Кыргызстане наблюдается рост количества заключенных за преступления террористической и экстремисткой направленности. Об этом в рамках конференции по обсуждению выработки эффективной политики по предупреждению распространения экстремистских идей в исправительных учреждениях сообщил Председатель Государственной службы исполнения наказаний (ГСИН) КР Таалайбек Жапаров.

В настоящее время в исправительных учреждениях закрытого типа Кыргызстана содержатся более 180 осужденных за преступления террористического характера и экстремисткой направленности. Однако наблюдается устойчивая тенденция роста данной категории осужденных. Так, с 2009 года число осужденных за данные преступления увеличилось более чем в три раза.

"Не только Кыргызстан, но и пенитенциарные системы многих стран еще не разработали действенных мер по предупреждению распространения экстремистских идей в местах лишения свободы. Устаревшая инфраструктура, недостаточное финансирование, условия работы, дефицит квалифицированных кадров являются факторами, препятствующими эффективной реализации государственной политики по предупреждению экстремизма в пенитенциарных учреждениях", - сказал Т.Жапаров.

Сегодня в Бишкеке представители правоохранительных органов, гражданского общества и международных организаций собрались для обсуждения возникающих угроз, выработки эффективной политики в отношении осужденных за преступления террористического характера и экстремистской направленности и определения необходимых усилий по предупреждению распространения экстремистских идей в исправительных учреждениях.

По словам регионального представителя УНП ООН в Центральной Азии Ашиты Миттал, есть ряд факторов, мешающих эффективной борьбе с экстремизмом в тюрьмах. "Переполненность учреждений, плохие условия содержания, устаревшая инфраструктура, недостаточное финансирование, дефицит квалифицированных кадров, а также коррупция являются факторами, препятствующими эффективной реализации государственной политики по предупреждению экстремизма и терроризма", - сказала она.

"Что касается конкретных вопросов управления осужденными за насильственный экстремизм и терроризм, УНП ООН опубликовало новый "Справочник по работе с заключенными из числа воинствующих экстремистов и предупреждению порождающей насилие радикализации в тюрьмах", - добавил руководитель Программного офиса УНП ООН в Кыргызстане Александр Федулов.