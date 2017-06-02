Представители МВД России рассказали милиционерам Кыргызстана, как пользоваться системой "Портрет-Поиск"

2 июня 2017, 11:06 Комментарии

Встреча представителей МВД Кыргызстана с представителями главного управления МВД России по Московской области прошла в Бишкеке.

Как сообщила пресс-служба МВД, заместитель министра внутренних дел КР, полковник милиции Данияр Абдыкаров встретился с начальником 4 отдела центра оперативно-розыскной информации главного управления МВД РФ по Московской области, полковником полиции Владимиром Боль, старшим оперуполномоченным 4 отдела, капитаном полиции Антоном Ерохиным и с представителями программного офиса ОБСЕ в Бишкеке.

На встрече были обсуждены вопросы установки новой версии автоматизированной информационно-поисковой системы (АИПС) "Портрет-Поиск" на базе Управления оперативного анализа МВД КР. Сотрудники МВД РФ приехали в Кыргызстан для оказания консультативной и практической помощи. Они продемонстрировали, как работает поисковая система.

По словам Владимира Боль, при раскрытии преступлений сотрудники полиции по Московской области используют в работе инновационные технологии, одна из них - система "Портрет-Поиск". При помощи системы специалисты ГУ МВД России по Московской области составляют субъективные портреты подозреваемых в совершении преступлений. Каждый портрет проверяется по базе изображений лиц, представляющих оперативный интерес.

Ожидается, что в перспективе и МВД КР объединит в общую структуру АИПС "Портрет-Поиск" с возможностью распределенного доступа по уровню доступа и специфики деятельности, сообщила пресс-служба.