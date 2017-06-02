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При выпуске бракованных свидетельств о рождении государству не был нанесен ущерб, поэтому дело Т.Сарпашева стоит, - депутат Р.Момбеков

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429615-ru.html

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2 июня 2017, 11:13       Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Рыскелди Момбеков, возглавлявший ранее ОАО "Учкун", заявил, что при выпуске бракованных свидетельств о рождении государству не был нанесен ущерб.
На заседании фракции СДПК 2 июня Эльвира Сурабалдиева напомнила о скандале по выпуску бракованных свидетельств о рождении, произошедшем в 2012 году. Она поинтересовалась, какой тираж документов тогда выпустили?
И.о. генерального директора "Учкуна" Кубат Бейшеев ответил, что был заказан тираж в 40 тыс. экземпляров, но не все они были распечатаны.
"Это был технический брак, опечатка. Точное количество документов на руках не определено. Стоимость тиража составляла 580 тыс. сомов. "Учкун" тогда заключал договор с компанией "Триада принт", которая поставляла бланки, мы оплатили ущерб", - сообщил он.
Р.Момбеков решил ответить на данный вопрос. "Тогда я возглавлял "Учкун". Ущерба государству нет", - отметил парламентарий.
"Как это нет? Я с вами не согласна. Даже если средства возмещены, граждане понесли моральный ущерб при невозможности по этим документам выехать, затрачивали время, чтобы поменять их. Это тоже ущерб", - возмутилась Э.Сурабалдиева.
В свою очередь и.о. председателя Государственной регистрационной службы Кумушбек Шамканов добавил, что на данный момент обменяны 28 тыс. бракованных свидетельств о рождении. "Есть факты, когда граждане подают в суд для возмещения ущерба", - сказал он.
"Я согласен, моральный ущерб есть. Но материального нет. Поэтому дело Сарпашева [глава ГРС Тайырбек Сарпашев, отстраненный от должности из-за возбужденного в отношении него дела] и стоит, так как правоохранительные органы не могут найти, где и каким образом мы нанесли ущерб государству. Мы ведь его возместили", - заявил Р.Момбеков.
Как сообщала пресс-служба Генеральной прокуратуры, 29 октября 2015 года Генпрокуратура по результатам совместной проверки с 5-главным управлением МВД возбудила уголовное дело по факту выдачи бракованных свидетельств о рождении гражданам КР.
В ходе последующих следственных и проверочных мероприятий было установлено, что именно на основании незаконного протокольного поручения бывшего вице-премьер-министра Т.Сарпашева, председатель ГРС, не заключая договор поставки с победителем тендера, принудил генерального директора ОсОО "Т.П." заключить договор на приобретение у ОАО "У." 40 тыс. бланков свидетельств о рождении. Таким образом, на основании собранных материалов 30 марта 2017 года Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении бывшего вице-премьер-министра Т.Сарпашева и других должностных лиц ГРС по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 304 (злоупотребление должностным положением) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.
С 24 сентября 2012 года по 7 февраля 2014 года председателем ГРС был Эрлан Сапарбаев.

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