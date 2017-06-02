Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Паспорта для Кыргызстана изготавливаются в Англии, деньги - в КенииПаспорта для Кыргызстана изготавливаются в Англии, деньги - в КенииПри выпуске бракованных свидетельств о рождении государству не был нанесен ущерб, поэтому дело Т.Сарпашева стоит, - депутат Р.МомбековПри выпуске бракованных свидетельств о рождении государству не был нанесен ущерб, поэтому дело Т.Сарпашева стоит, - депутат Р.Момбеков

МИД: За границей кыргызстанцы отбывают срок за контрабанду, незаконный оборот наркотиков, убийства и другие преступления

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429614-ru.html

Похожие новости

Зарубежные страны ставят определенные требования в случае экстрадиции осужденного кыргызстанца, - министр Э.Абдылдаев

В связи с проведением ЧМ по футболу и Кубка конфедераций FIFA в России граждане Кыргызстана должны встать на учет в течение суток

Нынешние тарифы на электричество выгодны богатым кыргызстанцам — ВБ

У Кыргызстана пока нет возможности создать гостипографию

Паспорта для Кыргызстана изготавливаются в Англии, деньги - в Кении

2 июня 2017, 11:20       Комментарии

В России осуждены 1 тыс. 354 кыргызстанца. Об этом 2 июня сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на заседании фракции "Кыргызстан".
"В Казахстане осуждены 359 граждан Кыргызстана, в Таджикистане - 30, в Узбекистане - 8, в Украине и Беларуси - по 4 гражданина, в Китае - 18, в Германии - 13, в Эмиратах - 5. Также есть кыргызстанцы, осужденные в других странах: Турции, Индонезии, Польше, Италии, США, Южной Кореи. В этих странах есть по одному осужденному гражданину Кыргызстана", - сказал он.
По словам министра, основные преступления, по которым кыргызстанцы были осуждены за границей, это незаконное пересечение границы, контрабанда, самые тяжелые - незаконный оборот наркотиков, изнасилование, убийство, грабеж, разбой, кража и умышленное причинение вреда здоровью.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум