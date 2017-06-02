МИД: За границей кыргызстанцы отбывают срок за контрабанду, незаконный оборот наркотиков, убийства и другие преступления

2 июня 2017, 11:20 Комментарии

В России осуждены 1 тыс. 354 кыргызстанца. Об этом 2 июня сообщил министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев на заседании фракции "Кыргызстан".

"В Казахстане осуждены 359 граждан Кыргызстана, в Таджикистане - 30, в Узбекистане - 8, в Украине и Беларуси - по 4 гражданина, в Китае - 18, в Германии - 13, в Эмиратах - 5. Также есть кыргызстанцы, осужденные в других странах: Турции, Индонезии, Польше, Италии, США, Южной Кореи. В этих странах есть по одному осужденному гражданину Кыргызстана", - сказал он.

По словам министра, основные преступления, по которым кыргызстанцы были осуждены за границей, это незаконное пересечение границы, контрабанда, самые тяжелые - незаконный оборот наркотиков, изнасилование, убийство, грабеж, разбой, кража и умышленное причинение вреда здоровью.