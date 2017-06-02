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Бишкекчан приглашают помочь очистить ирригационные каналы в Ботсаду

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/bishke...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429613-ru.html

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2 июня 2017, 10:50       Комментарии

Бишкекчан приглашают помочь очистить ирригационные каналы в Ботаническом саду имени Э. З. Гареева. Мероприятие состоится завтра, 3 июня. Об этом сообщает отдел информационного обеспечения Национальной академии наук КР.
"Ботанический сад имени Э. З. Гареева уже стал сокровищницей растений для озеленения города Бишкек. Но все еще остается много работы по улучшению и поддержанию этой зеленой зоны, которая является любимым местом созерцания природы горожанами в черте города. Давайте объединимся и поможем очистить ирригационные каналы Ботанического сада. Это отличный шанс перейти от слов к действиям и улучшить свой город", — обращаются к жителям столицы организаторы мероприятия.
Международная инициатива "День действий" – ряд мероприятий, которые пройдут в мае-июне 2017 года на территории Кыргызстана, Беларуси, Грузии, России и Украины в рамках кампании "Города для жизни". Их цель – привлечь внимание местных жителей к проблеме изменения климата, а также показать необходимость реальных практических совместных действий по предотвращению изменений климата в городах уже сейчас.
Организаторы "Дня действий" в Бишкеке – Ботанический сад им. Э. З. Гареева НАН КР, международная организация 350.org и команда кампании "Города для жизни" ждут Вас 3 июня по адресу: ул. Ахунбаева, 1а (время проведения мероприятия: с 10.00 до 14.00).

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