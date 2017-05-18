«Зеленстрой» приступил к вырубке деревьев по ул. Токтоналиева

2 июня 2017, 10:59 Комментарии

«Зеленстрой» приступил к вырубке деревьев на ул. Токтоналиева. Об этом сообщают местные жители.

По данным очевидцев, в районе пересечения улиц Айни и Токтоналиева (бывш. Душанбинской) наблюдается скопление техники. Работники МП «Зеленстрой» приступили к уничтожению деревьев. По данным сотрудников муниципального предприятия, вырубке подлежат 143 дерева и около 500 метров живой изгороди.

Местные жители утроили пикет. Их главное требование — прекратить вырубку деревьев по ул. Токтоналиева.

Ранее местные власти обещали не вырубать деревья, растущие по данной улице.