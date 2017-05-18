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«Зеленстрой» приступил к вырубке деревьев по ул. Токтоналиева

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/zelens...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429612-ru.html

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2 июня 2017, 10:59       Комментарии

«Зеленстрой» приступил к вырубке деревьев на ул. Токтоналиева. Об этом сообщают местные жители.
По данным очевидцев, в районе пересечения улиц Айни и Токтоналиева (бывш. Душанбинской) наблюдается скопление техники. Работники МП «Зеленстрой» приступили к уничтожению деревьев. По данным сотрудников муниципального предприятия, вырубке подлежат 143 дерева и около 500 метров живой изгороди.
Местные жители утроили пикет. Их главное требование — прекратить вырубку деревьев по ул. Токтоналиева.
Ранее местные власти обещали не вырубать деревья, растущие по данной улице.

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