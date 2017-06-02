СМИ: режиссер Эмир Кустурица разбился в автомобильной аварии

2 июня 2017, 10:51 Комментарии

Известный югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица госпитализирован после автомобильной аварии.

Как передают европейские СМИ, авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находился знаменитый кинорежиссер, произошла на трассе в Сербии, примерно в 140 километрах от Белграда.

По неустановленной пока причине Mercedes вылетел с дороги. Прибывшие на место ДТП медики оказали первую помощь режиссеру и водителю автомобиля, после чего отправили обоих в больницу для дальнейшего обследования. О состоянии здоровья пострадавших врачи пока не сообщают.