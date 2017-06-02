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СМИ: режиссер Эмир Кустурица разбился в автомобильной аварии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360867_sm...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429611-ru.html

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2 июня 2017, 10:51       Комментарии

Известный югославский и сербский режиссер Эмир Кустурица госпитализирован после автомобильной аварии.
Как передают европейские СМИ, авария с участием автомобиля Mercedes, в котором находился знаменитый кинорежиссер, произошла на трассе в Сербии, примерно в 140 километрах от Белграда.
По неустановленной пока причине Mercedes вылетел с дороги. Прибывшие на место ДТП медики оказали первую помощь режиссеру и водителю автомобиля, после чего отправили обоих в больницу для дальнейшего обследования. О состоянии здоровья пострадавших врачи пока не сообщают.

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