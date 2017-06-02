"Самому полному в мире ребенку" удалось сбросить вес

2 июня 2017, 10:57 Комментарии

Живущему в провинции Западная Ява (Индонезия) одиннадцатилетнему мальчику, который весил 190 килограммов, удалось похудеть, пишет Daily Mail. Издание называет его "самым полным в мире ребенком". Мальчик за месяц сбросил 31 килограмм.

Ранее Арья Пермана (Arya Permana) ел пять раз в день, а аппетит мальчика сравнивали с потребностями двух взрослых мужчин. Родители ребенка, который с трудом мог передвигаться, испугались за его жизнь и разрешили сделать ему рукавную гастропластику, во время которой индонезийцу удалили часть желудка. Операция направлена на борьбу с ожирением.

Врачи рассчитывают, что в течение года Перману удастся потерять еще 100 килограммов. По словам доктора Ханди Уинга (Handy Wing), который провел пятичасовую операцию, у ребенка мог случиться инсульт или развиться болезни сердца.