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Школьники из КР станцевали национальный танец у Эйфелевой башни

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/shkol-nik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429608-ru.html

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2 июня 2017, 10:35       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Ученики бишкекской школы "Акылтай" станцевали кыргызский национальный танец возле Эйфелевой башни в Париже. Об этом сообщили в администрации данной школы.
По их информации, с 18 по 22 мая 18 учеников приняли участие в международном фестивале в городе Езоло (Италия). Поразив членов жюри, дети получили специальный приз по хореографии. В Италии ученики также посетили города Венеция и Падуя, а также столицу Франции - Париж.
"В Париже дети станцевали возле Эйфелевой башни и привлекли особое внимание туристов. Все иностранцы смотрели с восторгом и снимали на видео. Ученики и родители наших детишек были очень горды представлять Кыргызстан в Париже", - отметили в школе.

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