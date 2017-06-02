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В сфере энергосектора КР необходима реформа тарифов – Всемирный банк

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sfere-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429607-ru.html

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2 июня 2017, 10:54       Комментарии

Бишкек, 2 июня /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. Основным сектором экономики Кыргызстана является энергосектор, который оказывает влияние на бюджет, но сам сектор не выправляется. Об этом на конференции в Бишкеке сообщил экономист Всемирного банка в КР Бакыт Дубашов.
По его словам, в соответствии с этим необходима реформа в энергосекторе и в основном в сфере тарифов.
"Экономика Кыргызстана была устойчива к тому негативному шоку, который мы испытали в 2015-2016 годах. Вопрос в источниках роста остается актуальным. И в соответствии с нашим опытом необходимо фокусировать и определять приоритеты, чтобы решить вопрос, который позволит нам перейти на новые источники роста. Вопрос будет заключаться в том, чтобы мы могли производить и развивать сектора, продукцию которых мы можем экспортировать", - сказал он.
В этом направлении, как отметил Дубашов, важным вопросом является конкурентоспособность.
"Мы должны подумать, каким образом будем исправлять ситуацию в секторе. Страна уже не такая, какая была до кризиса и, соответственно, в связи с этим появляется необходимость проведения тарифной политики. И здесь стоит вопрос о необходимости консолидации бюджета. По всем показателям уровня долга сектор не может дальше расти", - добавил экономист.

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