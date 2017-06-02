АБР выделил Узбекистану 500 млн долларов США на строительство жилья в сельской местности

2 июня 2017, 10:48 Комментарии

Ташкент, 2 июня /Толонбай Курбанов – Кабар/. Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление Узбекистану кредита в размере 500 млн долларов на строительство жилья в сельской местности, сообщают сегодня узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу АБР.

Эти средства будут направлены на строительство 29 тыс новых домов в девяти регионах Узбекистана в рамках государственной программы обеспечения доступного жилья в сельской местности.

Программа строительства доступного жилья в сельской местности Узбекистана на 2017−2021 годы была утверждена в октябре 2016 года.

В августе 2011 года АБР предоставил Узбекистану кредит на сумму 500 млн долларов для поддержки строительства жилья в сельской местности. За счет этих средств в 2011- 2015 годы было построено 41,5 тыс. домов в сельских районах страны.