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АБР выделил Узбекистану 500 млн долларов США на строительство жилья в сельской местности

Источник:
http://kabar.kg/news/abr-vydel...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429606-ru.html

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2 июня 2017, 10:48       Комментарии

Ташкент, 2 июня /Толонбай Курбанов – Кабар/. Азиатский банк развития (АБР) одобрил предоставление Узбекистану кредита в размере 500 млн долларов на строительство жилья в сельской местности, сообщают сегодня узбекские СМИ со ссылкой на пресс-службу АБР.
Эти средства будут направлены на строительство 29 тыс новых домов в девяти регионах Узбекистана в рамках государственной программы обеспечения доступного жилья в сельской местности.
Программа строительства доступного жилья в сельской местности Узбекистана на 2017−2021 годы была утверждена в октябре 2016 года.
В августе 2011 года АБР предоставил Узбекистану кредит на сумму 500 млн долларов для поддержки строительства жилья в сельской местности. За счет этих средств в 2011- 2015 годы было построено 41,5 тыс. домов в сельских районах страны.

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