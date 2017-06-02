В Араване строят новый цементный завод, запасов сырья хватит на 100 лет

2 июня 2017, 11:01 Комментарии

Ош, 2 июня /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Министр экономики Арзыбек Кожошев во время двухдневного рабочего визита в Ошскую область ознакомился с ходом строительства еще одного нового цементного завода ОсОО "ЮгЦМ" в Араванском районе.

Во время ознакомления министр экономики поинтересовался у заместителя генерального директора Андрея Пехоты о качестве производимого продукта, о количестве сырья и о будущей цене на цемент.

По словам А.Пехоты, на стадии строительства нового цементного завода будут задействованы 800 человек, в настоящее время идут подготовительные работы грунта к строительству нового завода.

"Качество продукции соответствует всем требованиям госстандарта, мы производим самую популярную марку Портланд цемент М400. Производственная мощность после строительства нового завода составит 2500 тонн цемента, относительно запаса сырья нам в ближайшем будущем не стоит об этом беспокоиться, сырья хватит на 100 лет", - пояснил он.

Касаясь цены, он отметил, что после того, как второй завод полностью будет введен в эксплуатацию, цена на цемент автоматически снизится на 50 тыйын и составит 4 сома за кг, а на данный момент она составляет 4 сома 50 тыйын.

"После эксплуатации нового завода мы планируем экспортировать цемент в соседнюю страну Узбекистан. Мы в 2013 году экспортировали наш цемент в Узбекистан, но из-за того, что мы не смогли удовлетворить спрос на цемент на внутреннем рынке, остановили экспорт в соседнюю страну. После строительства второго нового цементного завода у нас увеличится объём производства, и мы вновь планируем экспорт в Узбекистан", - добавил он.