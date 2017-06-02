Доллар США: 68.1119 (+0.0434) 
Евро: 76.4692 (+0.4095) 
Золото: 40.71 $/гр (+0.08) 
Серебро: 0.55 $/гр (-0.01) 
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Представители МВД России рассказали милиционерам Кыргызстана, как пользоваться системой "Портрет-Поиск"Представители МВД России рассказали милиционерам Кыргызстана, как пользоваться системой "Портрет-Поиск"«Зеленстрой» приступил к вырубке деревьев по ул. Токтоналиева«Зеленстрой» приступил к вырубке деревьев по ул. Токтоналиева

В Араване строят новый цементный завод, запасов сырья хватит на 100 лет

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/ministr-e...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429605-ru.html

Похожие новости

«Зеленстрой» приступил к вырубке деревьев по ул. Токтоналиева

АБР выделил Узбекистану 500 млн долларов США на строительство жилья в сельской местности

Сапар Исаков поручил Минтрансу рассмотреть вопрос проведение ВОЛС при строительстве дороги Север-Юг

Специалист Всемирного банка рассказал, как сэкономить средства при строительстве ВОЛС

Кыргызстан опустился на четыре строчки и занимает 132 место в рейтинге ФИФА

2 июня 2017, 11:01       Комментарии

Ош, 2 июня /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. Министр экономики Арзыбек Кожошев во время двухдневного рабочего визита в Ошскую область ознакомился с ходом строительства еще одного нового цементного завода ОсОО "ЮгЦМ" в Араванском районе.
Во время ознакомления министр экономики поинтересовался у заместителя генерального директора Андрея Пехоты о качестве производимого продукта, о количестве сырья и о будущей цене на цемент.
По словам А.Пехоты, на стадии строительства нового цементного завода будут задействованы 800 человек, в настоящее время идут подготовительные работы грунта к строительству нового завода.
"Качество продукции соответствует всем требованиям госстандарта, мы производим самую популярную марку Портланд цемент М400. Производственная мощность после строительства нового завода составит 2500 тонн цемента, относительно запаса сырья нам в ближайшем будущем не стоит об этом беспокоиться, сырья хватит на 100 лет", - пояснил он.
Касаясь цены, он отметил, что после того, как второй завод полностью будет введен в эксплуатацию, цена на цемент автоматически снизится на 50 тыйын и составит 4 сома за кг, а на данный момент она составляет 4 сома 50 тыйын.
"После эксплуатации нового завода мы планируем экспортировать цемент в соседнюю страну Узбекистан. Мы в 2013 году экспортировали наш цемент в Узбекистан, но из-за того, что мы не смогли удовлетворить спрос на цемент на внутреннем рынке, остановили экспорт в соседнюю страну. После строительства второго нового цементного завода у нас увеличится объём производства, и мы вновь планируем экспорт в Узбекистан", - добавил он.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум