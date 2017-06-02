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Трудовые мигранты из Кыргызстана не могли получить около 30 млн рублей в качестве зарплаты в России, - Госслужба миграции

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429604-ru.html

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2 июня 2017, 10:26       Комментарии

Трудовые мигранты из Кыргызстана не могли получить зарплату в размере около 30 млн рублей в России. Об этом 2 июня на заседании фракции "Кыргызстан" сообщил статс-секретарь Госслужбы миграции Нурлан Шерипов.
"Нам поступали заявления от наших сограждан, трудящихся в России. Сообщалось о том, что они по каким-то причинам не могут получить зарплату на общую сумму около 30 млн рублей. Совместно с представителями МИД и госорганами России на данный момент нам удалось вернуть около 10 млн рублей", - сказал он.

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