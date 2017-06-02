В Кыргызстане насчитывается более 300 документов госзначения, 22 из них выпускает "Учкун"

2 июня 2017, 10:34 Комментарии

В Кыргызстане насчитывается более 300 документов государственного значения. Об этом 2 июня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил министр юстиции Уран Ахметов.

Депутат Сайдолимжон Джураев поинтересовался, сколько из них печатаются в ОАО "Учкун".

И.о. генерального директора "Учкуна" Кубат Бейшеев ответил, что предприятие выпускает 22 документа, в 2014-2016 годы выпускало 48.

"Многие госучреждения заключили многолетние договора, мы не могли взять другие. Это прибыльное для предприятия и государства производство. Год мы закрыли с прибылью в 3,5 млн сомов", - добавил он.

По его словам, "Учкун" может выпускать 68 документов, они менее защищенные. "Наше оборудование направлено на коммерческое производство", - сказал К.Бейшеев.

Лидер фракции Иса Омуркулов отметил, что предприятие может выпускать фирменные бланки, но не документы с высокой степенью защиты, в том числе паспорта и ценные бумаги. "Ваше оборудование этого не позволяет", - сказал депутат.

И.о. председателя Государственной регистрационной службы Кумушбек Шамканов добавил, что паспорта выпускает компания "Де ля Ру", находящаяся в Англии, купюры - Франция, производство находится в Кении.