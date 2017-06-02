Депутат БГК предложил установить видеокамеры в городе: Они будут приносить 4-5 млн сомов в год

2 июня 2017, 10:48 Комментарии

В повестке дня сессии Бишкекского городского кенеша нет ни одного вопроса, касающегося улучшения города. Такое мнение 2 июня выразил депутат Жусупбек Коргонбай уулу на заседании БГК. Он предложил внести в обсуждение вопрос об установке видеокамер на улицах Бишкека. "Можно выделить частникам кварталы, чтобы они установили камеры. Давайте попробуем поручить это одному из вице-мэров. Я думаю, что одна камера будет приносить примерно 4-5 млн сомов дохода в бюджет города", - сказал он.

На сессии Бишкекского горкенеша депутаты планируют заслушать отчеты Управления городского транспорта, глав муниципальных районов столицы по итогам 2016 и о перспективном плане работы на 2017 год.

Кроме того, на сессию горкенеша выносятся вопросы, касающиеся внесения поправок в постановление БГК "Об организации финансирования проектов местных сообществ, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих грантов" от 2 декабря 2009 года и "Об утверждении положений "О порядке финансирования проектов, направленных на развитие города Бишкек, за счет стимулирующих грантов местного самоуправления города Бишкек", а также "О грантовой комиссии местного самоуправления города Бишкек" от 2 декабря 2009 года.

По проекту "Безопасный город" идут судебные разбирательства, поэтому проект не реализован.