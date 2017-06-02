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Всемирный банк советует Кыргызстану поднять тарифы на электроэнергию

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/economy/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429601-ru.html

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2 июня 2017, 10:30       Комментарии

БИШКЕК, 2 июня - Sputnik. Долги энергетического сектора Кыргызстана составляют 20 процентов от уровня внутреннего валового продукта, сообщается в экономическом обзоре Всемирного банка (ВБ).
По данным финансово-кредитной организации, за последние два года доходы энергосектора увеличились, но он продолжает нести убытки.
"Задолженность энергетического сектора превысила 90 миллиардов сомов, что составляет около 20 процентов от уровня ВВП, и цифра растет", - говорится в отчете.
В 2016 году доходы энергосферы были на 21 процент ниже себестоимости производства. Это приводит к значительному отставанию в проведении ремонтных работ и техобслуживания, низкому качеству услуг и недостаточному капиталовложению в перспективные отрасли. Отмечается, что одна из главных причин данных проблем - низкие тарифы. Потребление растет, наблюдается разрыв между уровнем спроса и предложения. Страна часто вынуждена импортировать электроэнергию по более высокой стоимости.
Также в отчете указано, что активы сектора устарели, есть риски отказа оборудования и сбоев в его работе, что может стать причиной "чрезвычайных" расходов и значительной нагрузки для бюджета.
Согласно отчету, необходимо срочно проводить многогранные реформы, в том числе тарифные.
"Восполнение разрыва между уровнем окупаемости и фактической ценой в целях восстановления финансовой устойчивости и обеспечения достаточного размера средств для инвестиций не будет возможно без повышения тарифов", - отмечено в документе.
В частности, приводится пример о том, что снижение объема льготного потребления с 700 до 350 киловатт-часов поможет существенно сократить дефицит.
По данным Министерства финансов КР на 31 марта, общий размер госдолга составляет 4 миллиарда 160 миллионов долларов, из них 623 миллиона приходится на Международную ассоциацию развития (входит в группу Всемирного банка).

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