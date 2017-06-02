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Новости Кыргызстана

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"Горячая линия" для кыргызстанцев в РФ — советуют пока не посещать 4 города

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/migratio...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429600-ru.html

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2 июня 2017, 10:40       Комментарии

БИШКЕК, 2 июня - Sputnik. Для граждан Кыргызстана открыта "горячая линия" по вопросам регистрации в нескольких городах России, сообщила пресс-служба посольства КР.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому во время проведения Кубка конфедераций по футболу (1 июня - 12 июля) иностранные граждане должны будут в течение суток регистрироваться в Москве, Казани, Санкт-Петербурге и Сочи. Именно в этих городах состоятся футбольные матчи.
Посольство сообщает, что от российской стороны какого-либо официального уведомления об изменении порядка регистрации в отношении граждан Кыргызстана не поступало. Тем не менее дипмиссия проводит консультации по данному вопросу.
Дипломатическое представительство рекомендует кыргызстанцам воздержаться от частных визитов в указанные города, а в случае приезда своевременно пройти все процедуры по постановке на миграционный учет во избежание мер административного наказания и выдворения и проблем с правоохранительными органами.
Телефоны "горячей линии":
<ul> <li>Москва (посольство КР) - +7 (925) 864-49-60, +7 (925) 864-51-25; представительство Госслужбы миграции КР - +7 (925) 291-72-72, +7 (495) 780-74-10; представительство МВД КР в России - +7 (929) 657-19-97;</li> <li>Санкт-Петербург (канцелярия посольства) - +7 (900) 634-90-95;</li> <li>Казань (представительство Госслужбы миграции КР) - +7 (965) 594-60-23;</li> <li>Сочи (почетное консульство КР в Краснодарском крае) - +7 (988) 245-43-02.</li> </ul> Российская сторона с пониманием отнеслась к обеспокоенности Кыргызстана и заверила, что вопрос будет рассмотрен совместно с МВД РФ, добавили в посольстве.

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