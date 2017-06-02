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В БГК усомнились в болезни чиновника из Госэкотехинспекции, проигнорировавшего заседание

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/v-bgk-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429599-ru.html

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2 июня 2017, 10:28       Комментарии

Депутаты Бишкекского городского кенеша с трудом поверили в болезнь начальника регионального управления Госэкотехинспекции Мелиса Адиев, которого народные избранники позвали на заседание отчитаться о текущих делах. Адиев на мероприятие не явился, поскольку ночью его якобы увезли в больницу с приступом.
«Планировалось, что придет начальник, но он попал в больницу и сейчас находится в стационаре», — рассказала замначальникаГосэкотехинспекции.
Депутаты с трудом поверили в болезнь и заявили, что всей информацией должен владеть не только начальник, но и все его замы.
«Это плохая практика, что начальники управлений игнорируют наши приглашения. И то, что его подчиненные не располагают всей информацией о работе управления, показывает качество работы этого начальника», — сказал лидер фракции «Республика — Ата Журт» Асылбек Кадралиев.
В итоге депутаты решили заслушать отчет на следующем заседании.

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