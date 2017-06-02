В БГК усомнились в болезни чиновника из Госэкотехинспекции, проигнорировавшего заседание

2 июня 2017, 10:28 Комментарии

Депутаты Бишкекского городского кенеша с трудом поверили в болезнь начальника регионального управления Госэкотехинспекции Мелиса Адиев, которого народные избранники позвали на заседание отчитаться о текущих делах. Адиев на мероприятие не явился, поскольку ночью его якобы увезли в больницу с приступом.

«Планировалось, что придет начальник, но он попал в больницу и сейчас находится в стационаре», — рассказала замначальникаГосэкотехинспекции.

Депутаты с трудом поверили в болезнь и заявили, что всей информацией должен владеть не только начальник, но и все его замы.

«Это плохая практика, что начальники управлений игнорируют наши приглашения. И то, что его подчиненные не располагают всей информацией о работе управления, показывает качество работы этого начальника», — сказал лидер фракции «Республика — Ата Журт» Асылбек Кадралиев.

В итоге депутаты решили заслушать отчет на следующем заседании.