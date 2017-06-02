Футбол: тренер "Дордоя" Руслан Сыдыков подал в отставку

2 июня 2017, 10:23 Комментарии

Главный тренер футбольного клуба "Дордой" Руслан Сыдыков подал в отставку.

Как сообщает пресс-служба клуба, на общем собрании клуба Сыдыков обратился к правлению клуба с просьбой освободить его от занимаемой должности.

"Хочется поблагодарить вас за то доверие, которое вы оказали мне. "Дордой" находится не на том месте, на котором должен быть по праву. Результаты у нас сейчас не самые радушные. Я как тренер несу ответственность за это", - сказал Сыдыков.

Руководство клуба поблагодарило его за проделанную работу и освободило его от занимаемой должности.

Напомним, при Сыдыкове "Дордой" финишировал вторым в чемпионате Кыргызстана, а также стал обладателем Кубка Кыргызстана в 2016 году. Также под его руководством "Дордой" впервые в своей истории пробился в групповой раунд Кубка АФК, одолев в квалификационных матчах такие клубы, как "Роверс" (Гуам), "Каса Бенфика" (Макао), "Балкан" (Туркменистан) и "Хосилот" (Таджикистан).