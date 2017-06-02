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Младший сын Боба Марли вложился в культовый журнал о марихуане

Источник:
http://www.vb.kg/doc/360860_ml...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429596-ru.html

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2 июня 2017, 10:30       Комментарии

Младший сын легендарного ямайского музыканта и композитора Боба Марли регги-исполнитель Дэмиан Марли (Damian Marley) стал совладельцем культового американского журнала о марихуане High Times. Об это пишет Лента.ру со ссылкой на TMZ.
Как утверждается в материале издания, Марли стал одним из 20 инвесторов, купивших контрольный пакет акций High Times за 70 миллионов долларов. Отмечается, что журнал впервые меняет владельцев с момента своего основания - 1974 года.
По словам новых хозяев, они планируют организовывать как можно больше live-мероприятий под эгидой High Times. Ближайшим фестивалем будет Cannabis Cup в Амстердаме (Нидерланды).
По словам самого Марли, журнал научил его отличать каннабис мужского и женского пола.
High Times - единственный в мире журнал, полностью посвященный конопляной тематике. Публикации охватывают темы, связанные с выращиванием марихуаны, ее селекцией и медицинскому и рекреативному применению. В High Times также уделяют внимание юридическим аспектам и употреблению каннабиса современными хип-хоп и регги-музыкантами. На обложках журнала успели засветиться рэпер Снуп Дог, коллектив Cypress Hill и голливудские актеры Джеймс Франко и Джек Блэк.

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