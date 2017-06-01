"Podrobno.uz": Страны Центральной Азии могут принять международную конвенцию по Аралу

2 июня 2017, 10:23 Комментарии

Международная конвенция по Аральскому морю находится на рассмотрении у стран Центральной Азии, сообщил корреспонденту АН Podrobno.uz заместитель спикера нижней палаты парламента Узбекистана Борий Алиханов.

"Документ разработан под эгидой ООН. Он регламентирует вопросы рационального использования водных ресурсов, охраны окружающей среды, биоразнообразия, в том числе, вопросы связанные со стабилизацией экосистемы бассейна Аральского моря. Сейчас конвенция обсуждается странами Центральной Азии", – сказал Алиханов, не уточнив другие детали документа.

В последние годы экологическая катастрофа Арала и водная проблематика находится в фокусе внимания ООН. В 2010 году генсек организации Пан Ги Мун ознакомился с узбекской частью акватории Аральского моря. По словам Алиханова, нынешний генсек Антониу Гутерреш также намеревается посетить Приаралье. Ожидается, что он совершит турне по странам Центральной Азии в первой половине июня.

Региональный центр ООН по превентивной дипломатии для Центральной Азии в марте направил правительствам стран региона обновленное предложение по разработке соглашений об использовании водных ресурсов бассейнов рек Амударьи и Сырдарьи.

Предложенные проекты имеют целью помочь странам создать четкий правовой механизм управления трансграничными водными ресурсами на основе учета интересов всех сторон, равнозначности различных видов водопользования, рациональности и справедливости.

"Проекты также предлагают создание многоступенчатого механизма разрешения споров. Я уже провел первый раунд переговоров в столицах государств Центральной Азии и получил подтверждение готовности большинства из них вести переговоры по данному вопросу", – сказал глава центра Петко Драганов.

Podrobno.uz

01.06.17