Горожан пригласили поучаствовать в очистке ирригационной системы ботсада

2 июня 2017, 10:17 Комментарии

Бишкек, 2 июня /Кабар/. Ботанический сад имени Э. З. Гареева города Бишкек и молодежное экологическое движение "Мув Грин" приглашают всех желающих принять участие в реконструкции ирригационной системы ботанического сада, который пройдет завтра, 3 июня в рамках Международного Дня действий.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения Национальной академии наук, ботанический сад является сокровищницей растений для озеленения города Бишкек. "Но все еще остается много работы по улучшению и поддержанию этой зеленой зоны, которая является любимым местом созерцания природы горожанами в черте города. Мы призываем всех желающих принять участие в очистке ирригационных каналов Ботанического сада им. Э.З. Гареева. Это отличный шанс перейти от слов к действиям и улучшить свой город", - сообщили в пресс-службе.

В рамках Международного Дня действий в мае-июне текущего года по республике пройдет ряд мероприятий. Также дни действий под лозунгом "От слов к действиям!" пройдут в Беларуси, Грузии, России и Украины в рамках кампании Города для жизни. Цель - привлечь внимание местных жителей к проблеме изменения климата, а также показать необходимость реальных практических совместных действий по предотвращению изменений климата в городах уже сейчас. Жителям нужно объединиться и сделать свой город чище, зеленее, создавая условия для ее устойчивого развития.