Сейчас создать госпредприятие для выпуска документов госзначения не представляется возможным, - ФГИ

2 июня 2017, 10:18 Комментарии

Сейчас создать государственное предприятие для выпуска документов госзначения не представляется возможным. Об этом 2 июня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.

По его словам, в прошлом году было израсходовано 305 млн сомов для изготовления документов.

"Были высказаны предложения об открытии предприятия со 100% госучастием. Для создания такого предприятия необходимо много средств. Так как сейчас наблюдается дефицит бюджета, госпредприятие невозможно создать", - отметил глава ФГИ.

Он напомнил, что государство владеет 77,36% акциями в ОАО "Учкун" и 65% в ОсОО "Континент принт", которые в основном печатают полиграфическую продукцию.