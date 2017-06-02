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Сейчас создать госпредприятие для выпуска документов госзначения не представляется возможным, - ФГИ

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429593-ru.html

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2 июня 2017, 10:18       Комментарии

Сейчас создать государственное предприятие для выпуска документов госзначения не представляется возможным. Об этом 2 июня на заседании парламентской фракции СДПК сообщил председатель Фонда по управлению государственным имуществом Болсунбек Казаков.
По его словам, в прошлом году было израсходовано 305 млн сомов для изготовления документов.
"Были высказаны предложения об открытии предприятия со 100% госучастием. Для создания такого предприятия необходимо много средств. Так как сейчас наблюдается дефицит бюджета, госпредприятие невозможно создать", - отметил глава ФГИ.
Он напомнил, что государство владеет 77,36% акциями в ОАО "Учкун" и 65% в ОсОО "Континент принт", которые в основном печатают полиграфическую продукцию.

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