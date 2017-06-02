Депутаты БГК возмутились отсутствием главы управления Госэкотехинспекции по Бишкеку М.Адиева на сессии

2 июня 2017, 10:24 Комментарии

Начальник межрегионального управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности Мелис Адиев не явился на сессию Бишкекского городского кенеша 2 июня.

Согласно повестке дня, глава управления должен был представить отчет о проделанной работе управления за 2016 год и начало 2017 года.

Заместитель межрегионального управления Госэкотехинспекции по Бишкеку Улча Умарова на заседании отметила, что Мелис Адиев на данный момент находится на больничном. "В связи с требованием депутатов он вышел на работу. Он должен был сам представить отчет. В силу обстоятельств ночью его отвезли в больницу с приступом. В связи с этим он не смог посетить заседание", - сказала она.

"Мы его видели позавчера. С ним было все нормально. Таких больных не стоит брать на работу", - обратился один из депутатов к мэру Албеку Ибраимову.

"К сожалению, Госэкотехинспекция не под моим ведомством", - ответил мэр.

"Если у него действительно есть справка о том, что он болеет, можем перенести рассмотрение вопроса на следующую сессию", - сказал один из депутатов.

"Справку уже везут", - сказала Улча Умарова и отметила, что по многим вопросам она не подготовлена.

По итогам голосования рассмотрение вопроса перенесли на следующую сессию.