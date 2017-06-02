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Кыргызская "Мисс футбол" показала, за что получила звание и корону

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/video/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429591-ru.html

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2 июня 2017, 10:19       Комментарии

В интервью корреспонденту Sputnik Кыргызстан Надира рассказала, почему считает, что футбол увлекательнее карате и балета. Прежде чем стать футболисткой, девушка сама занималась и тем, и другим. Она даже является обладательницей черного пояса.
"Все началось в Амстердаме, куда я поехала учиться. В свободное время работала волонтером в одной благотворительной организации. Нам предоставляли спортивные площадки, призывая к активному образу жизни. Там я и увлеклась футболом", - объяснила Надира.
Свое увлечение она не оставила и в Москве, вступив в межнациональную женскую команду Asia Gold любительской футбольной лиги "Пантеон". В ней играют девушки из разных стран - Кыргызстана, России (Калмыкия, Бурятия, Тува), Казахстана и Монголии. Сначала Надира была левым защитником, а позже стала защищать ворота.
"На позиции вратаря я оказалась случайно. В прошлом летнем сезоне вратарь нашей команды получила травму, и мне пришлось ее заменить. После этого меня начали усиленно готовить на позицию вратаря", - рассказала девушка.
Вернувшись в Кыргызстан, Надира создала любительскую женскую команду Asia Gold KG. В дальнейшем "Мисс футбол" планирует продвигать активный образ жизни и призывать молодых девушек играть в футбол.

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