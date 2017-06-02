Расположенные вдоль дороги "Серев-Юг" населенные пункты предлагают обеспечить высокоскоростным Интернетом

2 июня 2017, 9:52 Комментарии

Накануне, 1 июня, руководитель Аппарата президента Кыргызской Республики Сапар Исаков провел совещание с руководителями государственных органов по вопросам прокладки волоконно-оптических линий связи при строительстве инфраструктурных проектов. Об этом сообщает пресс-служба президента КР.

В ходе совещания участникам было презентовано исследование Всемирного банка о возможностях использования межсекторальной инфраструктуры. В частности было отмечено, что прокладка оптических линий связи при строительстве инфраструктурных проектов позволит значительно сократить расходы, связанные с построением ВОЛС.

Руководитель Аппарата Президента Сапар Исаков в ходе совещания поручил Министерству транспорта и дорог провести переговоры с "Сhina road and bridge corporation", которая в рамках соглашения с правительством Кыргызской Республики ведет строительство альтернативной дороги "Север-Юг", о возможности прокладки оптических линий связи.

"Это хорошая возможность обеспечить населенные пункты, расположенные вдоль автодороги "Север-Юг", высокоскоростным доступом в Интернет", — сказал Сапар Исаков.

Наряду с этим, профильным государственным органам поручено в течение одного месяца проработать предложения о внесении изменений и дополнений в нормативные правовые акты с целью утверждения обязательного построения оптических линий связи при строительстве инфраструктурных проектов.

"В кратчайшие сроки мы должны добиться того, чтобы все существующие ВОЛС Кыргызстана были подключены в один проект в рамках программы "Таза Коом", — заключил Сапар Исаков.