Депутатов БГК интересует, кому продан ресторан «Нарын»

2 июня 2017, 10:05 Комментарии

Лидер фракции «Кыргызстан» в Бишкекском городском кенеше Таалайбек Сагынов интересуется, что будет вместо ресторана «Нарын». Данный вопрос народный избранник озвучил на заседании горкенеша.

По его словам, в СМИ сейчас говорится, что вместо ресторана появится новое здание.

«Хотелось бы заслушать соответствующие службы и получить ответ, что будет на месте ресторана», — сказал он.

Кроме того, он затронул вопрос ремонта в подземных переходах. Сагынова интересует, почему компания с большими запросами выиграла тендер.