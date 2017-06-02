Депутатов БГК интересует, кому продан ресторан «Нарын»

2 июня 2017, 10:05 Комментарии
Лидер фракции «Кыргызстан» в Бишкекском городском кенеше Таалайбек Сагынов интересуется, что будет вместо ресторана «Нарын». Данный вопрос народный избранник озвучил на заседании горкенеша.
По его словам, в СМИ сейчас говорится, что вместо ресторана появится новое здание.
«Хотелось бы заслушать соответствующие службы и получить ответ, что будет на месте ресторана», — сказал он.
Кроме того, он затронул вопрос ремонта в подземных переходах. Сагынова интересует, почему компания с большими запросами выиграла тендер.