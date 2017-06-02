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Депутатов БГК интересует, кому продан ресторан «Нарын»

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/06/deputa...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-429589-ru.html

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2 июня 2017, 10:05       Комментарии

Лидер фракции «Кыргызстан» в Бишкекском городском кенеше Таалайбек Сагынов интересуется, что будет вместо ресторана «Нарын». Данный вопрос народный избранник озвучил на заседании горкенеша.
По его словам, в СМИ сейчас говорится, что вместо ресторана появится новое здание.
«Хотелось бы заслушать соответствующие службы и получить ответ, что будет на месте ресторана», — сказал он.
Кроме того, он затронул вопрос ремонта в подземных переходах. Сагынова интересует, почему компания с большими запросами выиграла тендер.

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