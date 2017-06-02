В Бишкеке отпраздновали День защиты детей (фоторепортаж)

2 июня 2017, 10:16 Комментарии

накануне, 1 июня, в Бишкеке во всех районах весело и радостно отпраздновали Международный день защиты детей.

По данным пресс-службы мэрии Бишкека, Первомайская районная администрация в зале Национального центра детей и юношества "Сейтек" провела районное праздничное мероприятие для 620 детей из малообеспеченных семей, состоящих на учете Управления социального развития района. Приглашенным были вручены подарки и показана праздничная концертная программа. Также вчера в Центре реабилитации беспризорных детей мэрии города Бишкек состоялся турнир по мини-футболу на Кубок акима среди детских команд МТУ, ЦРБД и детей состоящих на учете в ИДН УВД района. Мероприятие сопровождалось концертными номерами и танцами.

В парке имени Панфилова состоялось праздничное мероприятие и концертно-развлекательная программа с организацией различных детских конкурсов, розыгрышей.

В целях создания условий для проведения летнего оздоровительного отдыха детей и подростков района в открытом бассейне микрорайона "Юг-2" состоялось открытие летнего купального сезона с раздачей бесплатного мороженого.

На местах в МТУ №12,13,14,15,16 района также были организованы концертные программы, спортивно-развлекательные игры, детям раздали подарки, сладости и бесплатное мороженое. Праздничные мероприятия были организованы на базе УВКГ №69, ДОО №2 "Алтынай", в сквере Тоголок-Молдо, Ахунбаева №141, в жилых массивах "Арча-Бешик", "Тынчтык", "Касым", "Алтын Бешик" и т.д. (всего 30 точек).

На территории Свердловского района также прошли праздничные мероприятия, посвященные международному дню защиты детей. Глава Свердловской районной администрации Самарбек Болотбеков посетил несколько точек, где проходят праздничные и спортивные соревнования. Глава в своей торжественной речи в жилом массиве "Бакай-Ата" пожелал детям крепкого здоровья, успехов в учебе, спорте и чтобы подрастающее поколение слушалось родителей. Дети из районного центра детского творчества выступили с танцем и пели песни. По окончании выступлений от имени Свердловской районной администрации всем детям раздали мороженое. Во многих дворах председатели домовых комитетов совместно с муниципальной администрацией, МТУ и спорткомитетом организовали также спортивные и другие развлекательные мероприятия. Победителям спортивных состязаний вручили подарки.

В этом году Свердловской районной администрацией было принято решение провести праздничное мероприятие точечно, то есть на территории всех пяти МТУ района. Таких мест было организовано порядка 30, тем самым муниципальной администрации удалось охватить более 5000 детей, где каждому вручили мороженное.

Кроме того, в столице в рамках Международного дня защиты детей Управление физической культуры города Бишкек открыло для посещения бассейн для летнего отдыха детей в микрорайоне "Асанбай" Октябрьского района. В мероприятии принял участие глава Октябрьского района Нурбек Курманбеков, который пожелал маленьким бишкекчанам здоровья, успехов во всех начинаниях, отличного настроения и радостных летних каникул.

Cегодня, 2 июня, в 10:00 в парке "Фламинго" Ленинская районная администрация для маленьких бишкекчан устраивает концертную программу детского шоу "Аквамарин". Будут организованы мастер-классы и спортивные игры.

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